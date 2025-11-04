scorecardresearch
 

Feedback

बाराबंकी सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत, 4 एक ही परिवार के; गंगा स्नान कर लौटते समय ट्रक से टकराई थी अर्टिगा

बाराबंकी के देवा-फतेहपुर मार्ग पर देर रात तेज रफ्तार ट्रक और अर्टिगा कार की भिड़ंत में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी. गंभीर रूप से घायल दो लोगों ने रात में लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में दम तोड़ दिया. इस भीषण हादसे में कार सवार सभी आठ लोगों की मृत्यु हो गई है.

Advertisement
X
बाराबंकी में ट्रक से टकराई अर्टिगा (Photo- Screengrab)
बाराबंकी में ट्रक से टकराई अर्टिगा (Photo- Screengrab)

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में देवा-फतेहपुर मार्ग पर सोमवार देर रात हुए एक भीषण सड़क हादसे में एक ज्वैलर्स परिवार के सभी सदस्यों समेत कुल 8 लोगों की मौत हो गई. कल्याणी नदी पुल पर अर्टिगा कार और ट्रक की आमने-सामने की टक्कर इतनी भयानक थी कि कार के परखच्चे उड़ गए. यह परिवार कानपुर के बिठूर से गंगा स्नान कर वापस लौट रहा था. 

हादसे में पूरा परिवार खत्म

बाराबंकी सीएमओ डॉ. अवधेश कुमार यादव ने इस दुखद खबर की पुष्टि की. उन्होंने बताया कि देर रात लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान 55 वर्षीय इंद्रपाल और 15 वर्षीय विष्णु की भी मौत हो गई. इस हादसे में कुल 8 लोगों की जान गई, जिनमें एक ही परिवार के चार सदस्य और एक चालक भी शामिल था. जिला प्रशासन इस हादसे की जांच कर विधिक कार्यवाही करने में जुटा है. 

सम्बंधित ख़बरें

Chaos in Barabanki: 6 dead and 2 seriously injured in truck-car collision.
बाराबंकी में ट्रक ने अर्टिगा कार को रौंदा, 6 लोगों की दर्दनाक मौत 
Barabanki Road Accident
बाराबंकी: तेज रफ्तार बनी जान की दुश्मन, अर्टिगा और ट्रक की भिड़ंत में 6 लोगों मौत 
Barabanki police arrested the wife and rickshaw driver accused of murder (Photo- ITG)
'पापा को मारा गया है', पुलिस ने मासूम बेटे से खुलवाया 'कातिल' मां का राज  
Businessman Suicide
व्यापारी ने खुद को गोली मारकर दी जान  
मृतक व्यापारी नीरज जैन. (Photo: Screengrab)
UP: बाराबंकी में कपड़ा व्यापारी ने किया सुसाइड, लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली 

बिठूर से लौटते समय हुआ हादसा

जानकारी के अनुसार, मृतक परिवार फतेहपुर कोतवाली क्षेत्र के मुंशीगंज मोहल्ले का निवासी था. प्रदीप कुमार सोनी (60) अपने परिवार के साथ सोमवार रात कानपुर के बिठूर से दर्शन और गंगा स्नान कर वापस घर लौट रहे थे. फतेहपुर कोतवाली क्षेत्र के कुत्तलुपुर गांव के पास कल्याणी नदी पुल पर इनकी अर्टिगा कार सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक से जा भिड़ी, जिससे कार के परखच्चे उड़ गए. 

Advertisement

6 ने मौके पर, 2 ने ट्रॉमा सेंटर में तोड़ा दम

हादसे में प्रदीप कुमार सोनी, उनकी पत्नी माधुरी रस्तोगी (58), पुत्र नितिन (35) और नैमिष (15), साथ ही बालाजी उर्फ महेश मिश्रा (55) और चालक श्रीकांत शुक्ल (50) की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी. गंभीर रूप से घायल 55 वर्षीय इंद्रपाल और 15 वर्षीय विष्णु को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था, जिन्होंने बाद में दम तोड़ दिया. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव लाइव
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Buxar Election
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Bihar Election 2025 Schedule
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Mahua Chunav
    लव राशिफल
    Karakat Election
    Bihar Election 2025
    Advertisement