बाराबंकी सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत, 4 एक ही परिवार के; गंगा स्नान कर लौटते समय ट्रक से टकराई थी अर्टिगा

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में देवा-फतेहपुर मार्ग पर सोमवार देर रात हुए एक भीषण सड़क हादसे में एक ज्वैलर्स परिवार के सभी सदस्यों समेत कुल 8 लोगों की मौत हो गई. कल्याणी नदी पुल पर अर्टिगा कार और ट्रक की आमने-सामने की टक्कर इतनी भयानक थी कि कार के परखच्चे उड़ गए. यह परिवार कानपुर के बिठूर से गंगा स्नान कर वापस लौट रहा था.

हादसे में पूरा परिवार खत्म

बाराबंकी सीएमओ डॉ. अवधेश कुमार यादव ने इस दुखद खबर की पुष्टि की. उन्होंने बताया कि देर रात लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान 55 वर्षीय इंद्रपाल और 15 वर्षीय विष्णु की भी मौत हो गई. इस हादसे में कुल 8 लोगों की जान गई, जिनमें एक ही परिवार के चार सदस्य और एक चालक भी शामिल था. जिला प्रशासन इस हादसे की जांच कर विधिक कार्यवाही करने में जुटा है.

बिठूर से लौटते समय हुआ हादसा

जानकारी के अनुसार, मृतक परिवार फतेहपुर कोतवाली क्षेत्र के मुंशीगंज मोहल्ले का निवासी था. प्रदीप कुमार सोनी (60) अपने परिवार के साथ सोमवार रात कानपुर के बिठूर से दर्शन और गंगा स्नान कर वापस घर लौट रहे थे. फतेहपुर कोतवाली क्षेत्र के कुत्तलुपुर गांव के पास कल्याणी नदी पुल पर इनकी अर्टिगा कार सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक से जा भिड़ी, जिससे कार के परखच्चे उड़ गए.

Advertisement

6 ने मौके पर, 2 ने ट्रॉमा सेंटर में तोड़ा दम

हादसे में प्रदीप कुमार सोनी, उनकी पत्नी माधुरी रस्तोगी (58), पुत्र नितिन (35) और नैमिष (15), साथ ही बालाजी उर्फ महेश मिश्रा (55) और चालक श्रीकांत शुक्ल (50) की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी. गंभीर रूप से घायल 55 वर्षीय इंद्रपाल और 15 वर्षीय विष्णु को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था, जिन्होंने बाद में दम तोड़ दिया.

---- समाप्त ----