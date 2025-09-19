बाराबंकी: खुदाई में निकला मिट्टी का घड़ा, अंदर मिले 18वीं सदी के चांदी के सिक्के, मजदूरों में मच गई होड़

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में खुदाई के दौरान चांदी के 75 सिक्के मिले हैं. दरअसल, यहां रामनगर थाना क्षेत्र के श्री लोधेश्वर महादेव धाम में कॉरिडोर निर्माण हो रहा है, जिसके लिए की जा रही खुदाई के बीच मजदूरों को मिट्टी का एक घड़ा मिला. जब घड़ा खोला गया तो उसमें चांदी के सिक्के निकले. बताया जा रहा है कि ये सिक्के ब्रिटिश शासनकाल यानी लगभग 1882 ईस्वी के हैं.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मजदूरों ने सिक्के मिलने के बाद उन्हें आपस में बांटना शुरू कर दिया था. लेकिन स्थानीय ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस और राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची. टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अब तक 75 सिक्के बरामद किए हैं. अनुमान लगाया जा रहा है कि सिक्कों की संख्या 100 से अधिक हो सकती है, जिनमें से कुछ मजदूरों द्वारा छिपा लिए गए हैं.

ज्वाइंट मजिस्ट्रेट गुंजिता अग्रवाल ने कहा कि बरामद सिक्के ब्रिटिश काल के प्रतीत हो रहे हैं. प्रशासन ने पुरातत्व विभाग को इसकी सूचना दे दी है. विभाग की टीम जल्द ही मौके पर पहुंचकर सिक्कों की ऐतिहासिक और आर्थिक दृष्टि से जांच करेगी. इसके साथ ही, जिस स्थान से सिक्के मिले हैं, उसे प्रशासन ने फिलहाल प्रतिबंधित कर दिया है, ताकि वहां किसी तरह की छेड़छाड़ न हो सके.

स्थानीय विशेषज्ञों का मानना है कि ये सिक्के लगभग 140 साल पुराने हो सकते हैं और इतिहास को समझने में यह खोज बेहद अहम साबित होगी. इस खोज से न केवल उस दौर की अर्थव्यवस्था और व्यापार की झलक मिलेगी, बल्कि क्षेत्र की ऐतिहासिक महत्ता भी उजागर होगी. ग्रामीणों का कहना है कि ऐसी ऐतिहासिक वस्तुएं अक्सर खुदाई में निकलती हैं. इस घटना ने लोगों में उत्सुकता जगा दी है और अब सभी की निगाहें पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट पर टिकी हैं, जिससे इन सिक्कों के असली रहस्य से पर्दा उठेगा.

