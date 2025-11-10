'मुख्यमंत्री जी एक भैंस दिलवा दीजिए बस...', बांदा की तकदिरन की CM से गुहार

बांदा की एक महिला ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ऐसी गुहार लगाई है कि जिसने भी सुना वह हैरानी में पड़ गया. क्योंकि महिला ने कोई गाड़ी, आवास, राशन कार्ड, कॉलोनी की गुहार नहीं लगाई बल्कि उसने मुख्यमंत्री से एक भैंस खरीद देने की डिमांड की है. महिला का कहना है कि उसने कर्ज लेकर दो भैंस खरीदी थी, जिनका दूध बेचकर वह परिवार का पालन पोषण करती थी. अब भैंस के मर जाने के बाद उसके सामने बड़ा संकट आ खड़ा हुआ है.

महिला का यह भी कहना है कि हमारे मुख्यमंत्री हर गरीब की सुनते हैं, तो मुझे विश्वास है मेरी भी सुनेंगे. दरअसल नरैनी तहसील के जबरापुर की रहने वाली तकदिरन, पत्नी अली हुसैन मेहनत मजदूरी करके अपने चार बच्चों का पालन पोषण करती हैं, महिला ने बताया कि उसने गांव के कुछ लोगों से डेढ़ लाख रुपये कर्ज लेकर दो भैंस खरीदी थी. सोचा था कि दूध बेचकर परिवार चलाऊंगी.

भैंसों की मौत से परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

इससे बच्चों की शिक्षा आदि की भी व्यवस्था हो जाएगी. लेकिन दोनों भैंसों के मरने से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. ग्रामीणों का कहना है कि महिला बहुत ही गरीब है. जमीन के नाम का एक टुकड़ा भी नहीं है. ऐसे में गांव के लोग कुछ मदद कर देते हैं. गरीबी के चलते परिवार का पालन-पोषण और बच्चों की शिक्षा भी नहीं सही ढंग से हो पा रही है.

यही वजह है कि महिला ने CM पोर्टल में ऑनलाइन एप्लिकेशन भेजकर मुख्यमंत्री से मदद की गुहार लगाई है. महिला का कहना है कि मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से एक भैंस ही दिलवा दीजिये. जिससे परिवार चल सके और शिक्षा भी हो सके. पति पत्नी ने विश्वास जताया है कि मुख्यमंत्री हर गरीब की सुनते हैं, हमारी फरियाद जरूर सुनेंगे और हमारी मदद करेंगे.

