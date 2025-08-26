UP के बांदा में बारिश का कहर... कच्चे मकान की दीवार गिरने से बुजुर्ग दंपति की दबकर मौत

उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में सोमवार शाम भीषण बारिश ने एक परिवार की खुशियां छीन लीं. बबेरू कोतवाली क्षेत्र के कौहारा गांव में कच्चे मकान की दीवार भरभराकर गिर गई, जिसकी चपेट में आकर बुजुर्ग दंपति की मौत हो गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकाल पंचनामा किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

जानकारी के मुताबिक, कौहारा गांव निवासी 75 वर्षीय रामशरण और उनकी पत्नी 70 वर्षीय जगदैया घर के अंदर खाना खा रहे थे. तभी अचानक मकान की कच्ची दीवार ढह गई और दोनों मलबे के नीचे दब गए. आवाज सुनकर परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और चीख-पुकार मच गई. लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और रेस्क्यू शुरू किया.

काफी मशक्कत के बाद दोनों को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी भेज दिया. डीएसपी सौरभ सिंह ने बताया कि हादसे में दंपति की मौत हुई है. ग्रामीणों की मदद से शवों को बाहर निकाला गया और राजस्व विभाग के साथ मिलकर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

घटना ने पूरे परिवार और गांव को सदमे में डाल दिया. वहीं, ग्रामीणों का कहना है कि लगातार हो रही बारिश से गांव के कई कच्चे मकान जर्जर हो चुके हैं और हादसों का खतरा बढ़ गया है. इस दर्दनाक हादसे के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है. गांव के लोग गहरे शोक में डूबे हैं और प्रशासन से पीड़ित परिवार को मदद दिलाने की मांग कर रहे हैं.

