'मेरी लाश अभिषेक के पास जलाना...' भाई की मौत के बाद हाथ पर सुसाइड नोट लिखकर बहन ने दी जान

बांदा बबेरू कोतवाली क्षेत्र में 19 साल की युवती ने अपने भाई की मौत के सदमे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. घर के परिजन खेतों में थे जब घर लौटने पर उन्हें बेटी का शव मिला. सुसाइड नोट में उसने लिखा कि जीने की इच्छा नहीं है और अपना दाह अभिषेक के पास करने को कहा.

भाई की मौत के बाद बहन ने फांसी पर झूलकर दी जान (Photo: ITG)
भाई बहन के बीच प्रेम असीम होता है. बचपन से साथ पले बढ़े होने के चलते पहले साथी और दोस्त के तौर पर वे एक दूसरे के लिए जान देने में भी संकोच नहीं करते हैं. उत्तर प्रदेश के बांदा में ऐसे ही प्रेम की एक हैरान कर देने वाली दर्दनाक घटना सामने आई है. यहां भाई की मौत हो जाने पर उसके वियोग में बहन ने भी अपनी जान दे दी.युवती ने बाकायदा अपने हाथ में सुसाइड नोट भी लिखा और फांसी पर झूल गई. 

सुसाइड नोट में उसने लिखा कि मेरे शव को अभिषेक के पास ही जलाना, मेरे मरने की वजह कुछ नहीं है, बस जीना की इच्छा नहीं है.घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी भेज दिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

मामला बबेरू कोतवाली क्षेत्र का है. जहां परास गांव की रहने वाली एक 19 साल की युवती शिखा ने अपने घर मे फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली. बताया जा रहा कि घटना के समय घर मे कोई नहीं था. परिजन खेतो में काम करने गए थे, जब परिजन लौटे तो देखा कि लड़की लटकी हुई थी. पुलिस को सूचना दी गयी तो मौके पर आलाधिकारी पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी भेज दिया है. 

लड़की ने अपने हाथ मे सुसाइड नोट लिखा है- मेरे मरने की कोई वजह नही है, बस जीने की इच्छा नही है, मुझे अभिषेक के पास ही जलाना. घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया. परिजनों ने बताया कि बीते दिनों लड़की का चचेरा भाई की मौत हो गयी थी, जिसके बाद यह परेशान रहती थी, उसी के चलते घटना को अंजाम दे दिया.
 
त्वरित रूप से मौके पर थाना पुलिस व फॉरेंसिक टीम पहुंची तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि उस युवती के भाई की कुछ दिनों पहले मृत्यु हो गई थी, जिससे सदमे में आकर उसने फांसी लगा ली. शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है.

 
 

