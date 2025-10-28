UP: भंडारे में गए पुजारी को दबंगों ने पीटा, बचाने आए परिवार के लोग तो उनके साथ भी की मारपीट- Video

यूपी में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि उन्हें पुलिस और कानून का बिल्कुल भय नहीं है. चित्रकूट जिले में गणेश जी के भंडारे में अचानक 8 लोगों ने एक पुजारी और उसके परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया. दबंगों ने पुजारी और उसके परिवार को इस कदर मारा की पुजारी मरणासन्न हालत में हो गया.

दबंगों की यह करतूत पास लगे सीसीटीवी में कैद हो गई. जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि दबंग पुजारी और उसके परिवार को बेरहमी से पीट रहे हैं. घटना के बाद पीड़ित ने स्थानीय पुलिस से शिकायत की. जहां उसकी एफआईआर तो लिख ली गयी, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से उनके हौसले बुलंद हैं.

वहीं, पुजारी ने डीआईजी रेंज से भी जान बचाने की गुहार लगाई है. डीआईजी ने उन्हें कार्रवाई का भरोसा दिया है. दबंगों की सरेआम गुंडई का यह वायरल वीडियो चित्रकूट के थाना कोतवाली कर्वी का बताया जा रहा है. जहां के रहने वाले भुवनेश्वर ने बताया कि बीते दिनों मुहल्ले में गणेश जी का भंडारा का आयोजन था, जिसमें हम सपरिवार गए थे.

वहां पर 8 लोग आए और अचानक एक व्यक्ति को किसी बात को लेकर मारने लगे, तो हमने बीच-बचाव किया और कहा कि भंडारे में बवाल न करिए. बस इतना सुनते ही आरोपी भड़क गए, जमकर गालियां देते हुए मारपीट शुरू कर दिए. मुझे बचाने आई पत्नी और बच्चों को भी जमकर मारा. पीड़ित का कहना है कि वह रामजानकी मंदिर का पुजारी है.

पीड़ित ने इसकी शिकायत थाना में की है, जिस पर कोई सुनवाई नहीं हुई. इसके बाद उसने पुलिस अधीक्षक से शिकायत की, तब जाकर एसपी के आदेश पर थाना पुलिस ने केस दर्ज किया. हालांकि आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से उनके हौसले बुंलन्द हैं.

