scorecardresearch
 

Feedback

UP: भंडारे में गए पुजारी को दबंगों ने पीटा, बचाने आए परिवार के लोग तो उनके साथ भी की मारपीट- Video

उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में एक पुजारी को दबंगों ने पीट दिया. पुजारी को पिटता देख जब उसके परिवार के लोग बचाने आए तो आरोपियों ने उन्हें भी पीट दिया. जिसका वीडियो भी सामने आया है.

Advertisement
X
दबंगों ने पुजारी और उसके परिवार को पीटा. (Photo: Screengrab)
दबंगों ने पुजारी और उसके परिवार को पीटा. (Photo: Screengrab)

यूपी में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि उन्हें पुलिस और कानून का बिल्कुल भय नहीं है. चित्रकूट  जिले में गणेश जी के भंडारे में अचानक 8 लोगों ने एक पुजारी और उसके परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया. दबंगों ने पुजारी और उसके परिवार को इस कदर मारा की पुजारी मरणासन्न हालत में हो गया. 

दबंगों की यह करतूत पास लगे सीसीटीवी में कैद हो गई. जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि दबंग पुजारी और उसके परिवार को बेरहमी से पीट रहे हैं. घटना के बाद पीड़ित ने स्थानीय पुलिस से शिकायत की. जहां उसकी एफआईआर तो लिख ली गयी, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से उनके हौसले बुलंद हैं. 

यह भी पढ़ें: उज्जैन: महाकाल मंदिर के गर्भगृह में पुजारी और महंत भिड़े, गाली गलौज और हाथापाई तक बात पहुंची, Video

सम्बंधित ख़बरें

कलश को चुराने के बाद झोले में भरकर जाता चोर. (Photo: Screengrab)
लाल किले में पुजारी बनकर आया, झोले में एक करोड़ का कलश डाला और हो गया फुर्र 
Gangster Arun Gawli release on bail
जेल से बाहर आया अरुण गवली... दाऊद, छोटा राजन से पंगे लेकर बनाई थी अंडरवर्ल्ड में जगह 
The throne can be inherited, but not wisdom: Yogi Adityanath
योगी का 2027 वाला 'हिंदुत्व' प्लान, लखीमपुर खीरी के मुस्तफाबाद का नाम बदलकर किया 'कबीरधाम'  
लाइसेंसी बंदूक से Reel बनाना दो भाइयों को पड़ा महंगा 
नोएडा में छठ पूजा पर देशभक्ति का संदेश  

वहीं,  पुजारी ने डीआईजी रेंज से भी जान बचाने की गुहार लगाई है. डीआईजी ने उन्हें कार्रवाई का भरोसा दिया है. दबंगों की सरेआम गुंडई का यह वायरल वीडियो चित्रकूट के थाना कोतवाली कर्वी का बताया जा रहा है. जहां के रहने वाले भुवनेश्वर ने बताया कि बीते दिनों मुहल्ले में गणेश जी का भंडारा का आयोजन था, जिसमें हम सपरिवार गए थे.

Advertisement

वहां पर 8 लोग आए और अचानक एक व्यक्ति को किसी बात को लेकर मारने लगे, तो हमने बीच-बचाव किया और कहा कि भंडारे में बवाल न करिए. बस इतना सुनते ही आरोपी भड़क गए, जमकर गालियां देते हुए मारपीट शुरू कर दिए. मुझे बचाने आई पत्नी और बच्चों को भी जमकर मारा. पीड़ित का कहना है कि वह रामजानकी मंदिर का पुजारी है.

पीड़ित ने इसकी शिकायत थाना में की है, जिस पर कोई सुनवाई नहीं हुई. इसके बाद उसने पुलिस अधीक्षक से शिकायत की, तब जाकर एसपी के आदेश पर थाना पुलिस ने केस दर्ज किया. हालांकि आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से उनके हौसले बुंलन्द हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    आज का राशिफल
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    लव राशिफल
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Bihar Election Result 2025
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Mahua Chunav
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Advertisement