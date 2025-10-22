scorecardresearch
 

उज्जैन: महाकाल मंदिर के गर्भगृह में पुजारी और महंत भिड़े, गाली गलौज और हाथापाई तक बात पहुंची, Video

उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में बुधवार सुबह पुजारी और महंत के बीच ड्रेस कोड और पगड़ी को लेकर विवाद हो गया. दोनों ने एक-दूसरे के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया. मंदिर समिति ने मामले को गंभीरता से लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है.

महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में पुजारी और महंत के बीच विवाद (Photo: Screengrab)
उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में बुधवार को एक अप्रिय घटना हुई. मंदिर के गर्भगृह में पुजारी महेश शर्मा और नाथ संप्रदाय के महंत महावीरनाथ के बीच विवाद हो गया. विवाद ड्रेस कोड और पगड़ी उतारने को लेकर हुआ. यह विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ने एक-दूसरे के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया.

जानकारी के मुताबिक ऋणमुक्तेश्वर मंदिर के महंत महावीरनाथ, गोरखपुर से आए महंत शंकरनाथ महाराज के साथ सुबह सवा आठ बजे दर्शन पूजन के लिए महाकाल मंदिर पहुंचे थे. गर्भगृह में प्रवेश के समय मंदिर के पुजारी महेश शर्मा ने उनसे कहा कि वे ड्रेस कोड का पालन करें और पगड़ी उतारें। इसी बात पर दोनों के बीच कहासुनी हो गई.

ड्रेस कोड और पगड़ी उतारने को लेकर हुआ विवाद

महंत महावीरनाथ ने आरोप लगाया कि पुजारी महेश शर्मा सभी श्रद्धालुओं को परेशान करते हैं. उन्होंने बताया कि उनके साथ आए महंत हार्ट पेशेंट हैं, फिर भी उनसे पगड़ी और कपड़े उतरवाए गए. महंत ने कहा कि वे कलेक्टर को ज्ञापन देकर महेश शर्मा को मंदिर से हटाने की मांग करेंगे.

वहीं पुजारी महेश शर्मा ने कहा कि महावीरनाथ मंदिर की मर्यादा तोड़ते हैं. गर्भगृह में सहायक प्रशासक जल चढ़वा रहे थे, तभी उन्होंने वहां अनुचित शब्दों का प्रयोग किया. पुजारी ने कहा कि मंदिर में प्रवेश के लिए एक तय ड्रेस कोड है, जिसका पालन सभी को करना चाहिए.

सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की जा रही है

मंदिर प्रबंध समिति ने घटना को गंभीरता से लिया है. मंदिर प्रशासक प्रथम कौशिक ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की जा रही है और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी.
 

