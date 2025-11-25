UP: बांदा में दबंगों की गुंडई, बुजुर्ग दंपति को लाठी-डंडों से पीटा

यूपी के बांदा में दबंगों की सरेआम गुंडई देखने को मिली है. जहां महज कूड़ा फेंकने पर दबंगों ने बुजुर्ग दंपति को लोहे की रॉड और डंडे से इस कदर पीटा कि दोनों बुरी तरह घायल हो गए. इसके बाद आरोपी दबंग दोनों को मरणासन्न हालात में सड़क पर फेंककर फरार हो गए. जिसका वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है.

वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आई और आरोपियों के विरुद्ध मारपीट, जान से मारने की कोशिश सहित अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया. इसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल

मामला बबेरू कोतवाली क्षेत्र का है. जहां बीते दिनों गांव के दो दबंगों ने एक बुजुर्ग दंपति को महज घर के पीछे कूड़ा फेंकने के विवाद में लाठी-डंडों और लोहे की रॉड से जमकर पीट दिया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों बुजुर्ग को अस्पताल भेजा और बेटे की शिकायत पर दोनों आरोपी संजय और अभिलाष पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया. फिर दोनों आरोपियों को लाठी-डंडे और लोहे की रॉड के साथ गिरफ्तार कर लिया गया.

बांदा डीएसपी सौरभ सिंह ने बताया कि बबेरू क्षेत्र में दो पक्षों में घर के पीछे कूड़ा फेंकने को लेकर विवाद हो गया था. जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को लोहे की रॉड और डंडों से पीट दिया. जिससे दो बुजुर्ग घायल हो गए. एफआईआर दर्ज की गई है. दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है. आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

