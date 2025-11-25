scorecardresearch
 

Feedback

UP: बांदा में दबंगों की गुंडई, बुजुर्ग दंपति को लाठी-डंडों से पीटा

बांदा में दबंगों ने एक बुजुर्ग दंपति को घर के पीछे कूड़ा फेंकने पर लाठी-डंडों से पीट दिया. फिर सड़क पर ही मरणासन्न हालत में छोड़कर फरार हो गए. वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में आई पुलिस ने दोनों दबंगों को गिरफ्तार कर लिया.

Advertisement
X
दबंगों ने बुजुर्ग दंपति को लाठी-डंडों से पीटा. (Photo: Screengrab)
दबंगों ने बुजुर्ग दंपति को लाठी-डंडों से पीटा. (Photo: Screengrab)

यूपी के बांदा में दबंगों की सरेआम गुंडई देखने को मिली है. जहां महज कूड़ा फेंकने पर दबंगों ने बुजुर्ग दंपति को लोहे की रॉड और डंडे से इस कदर पीटा कि दोनों बुरी तरह घायल हो गए. इसके बाद आरोपी दबंग दोनों को मरणासन्न हालात में सड़क पर फेंककर फरार हो गए. जिसका वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है. 

वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आई और आरोपियों के विरुद्ध मारपीट, जान से मारने की कोशिश सहित अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया. इसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

यह भी पढ़ें: सहारनपुर में कार चालक की दबंगई, युवक को बोनट पर डालकर 8 KM तक दौड़ाई गाड़ी

सम्बंधित ख़बरें

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल. (Photo: Screengrab)
रेत माफियाओं के हौसले बुलंद! पुलिस थाने से जब्त ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को दबंगई से उठाया 
पार्किंग विवाद में चढ़ा दी कार. (Photo: Screengrab)
घर के बाहर पार्किंग से रोका तो ऊपर चढ़ा दी कार... नोएडा में युवकों की दबंगई 
कौशांबी में युवक की पिटाई का वीडियो वायरल. (Photo: Screengrab)
कौशांबी में विश्व हिंदू परिषद से निकाले गए नेता और उसके गुर्गों की दबंगई, युवक को लाठी-डंडों से पीटा 
अयोध्या में पीएम मोदी राम मंदिर शिखर पर भगवा ध्वज फहराकर आध्यात्मिक उत्सव का शुभारंभ करेंगे (File Photo: PTI)
आज से राम मंदिर पर लहराएगा धर्मध्वज, सज गई अयोध्या नगरी, पीएम मोदी होंगे शामिल, जुटेंगे साधु-संत 
आगरा में बदमाशों ने एक युवक के सिर में घोंप दिया सूजा  

पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल

मामला बबेरू कोतवाली क्षेत्र का है. जहां बीते दिनों गांव के दो दबंगों ने एक बुजुर्ग दंपति को महज घर के पीछे कूड़ा फेंकने के विवाद में लाठी-डंडों और लोहे की रॉड से जमकर पीट दिया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों बुजुर्ग को अस्पताल भेजा और बेटे की शिकायत पर दोनों आरोपी संजय और अभिलाष पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया. फिर दोनों आरोपियों को लाठी-डंडे और लोहे की रॉड के साथ गिरफ्तार कर लिया गया.

Advertisement

बांदा डीएसपी सौरभ सिंह ने बताया कि बबेरू क्षेत्र में दो पक्षों में घर के पीछे कूड़ा फेंकने को लेकर विवाद हो गया था. जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को लोहे की रॉड और डंडों से पीट दिया. जिससे दो बुजुर्ग घायल हो गए. एफआईआर दर्ज की गई है. दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है. आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement