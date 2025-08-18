बांदा में युवक ने किया सुसाइड... पत्नी और ससुराल वालों पर लगाया प्रताड़ना का आरोप

उत्तर प्रदेश के बांदा से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. जहां एक युवक अपनी पत्नी और उसके मायके वालों से इतना परेशान हो गया कि उसने मानसिक तनाव में अपनी जान दे दी. उसने मरने के पहले वीडियो बनाकर पूरी बातों को बयां भी किया. वायरल वीडियो में उसने पत्नी, सास, ससुर और उसके दादा पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है.

वीडियो में युवक ने यह भी कहा है कि मेरी पत्नी के मायके वाले उसकी दूसरी शादी करना चाहते हैं, लेकिन मेरे ज़िंदा रहते नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए मैं अपनी जान दे रहा हूं. जिससे उसकी दूसरी शादी करा सकें. इसके बाद युवक ने मानसिक तनाव में खौफनाक कदम उठा लिया. परिजनों ने इकलौते बेटे का शव देखा तो चीख पुकार मच गई, पुलिस ने सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी भेज दिया है.

मजदूरी के परिवार चलाता था अभय

DSP का कहना है कि आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. मामला अतर्रा कोतवाली क्षेत्र के पचोखर गांव का है. जहां का रहने वाला 28 वर्षीय अभय मजदूरी करके परिवार चलाता था. उसके दो छोटे बच्चे हैं. अभय का शव घर में फंदे से लटका हुआ परिजनों ने देखा तो हड़कंप मच गया. अभय की मौत से पहले का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह बोलता दिखाई दे रहा कि मेरी मौत की जिम्मेदार मेरी पत्नी, उसकी मां, पिता और दादा हैं.

जिन्होंने मेरी पत्नी को अपने कब्जे में कर लिया है. मेरी पत्नी तो अब मेरी सुनती ही नहीं, अपने घर वालों के कहने पर अक्सर मायके में रहती है. उसको न मेरी चिंता है न अपने बच्चों की. पत्नी के मायके वाले उसकी दूसरी शादी करवाना चाहते हैं, मेरे ज़िंदा रहते तो न करें पाएंगे, इसलिए मैं जान दे रहा हूं तो दूसरी शादी करवा देंगे.

पत्नी ने आरोपों से किया इनकार

परिजनों ने बताया कि अभय की शादी 2017 में पास के एक गांव में हुई थी. पत्नी रक्षाबंधन में मायके गयी थी, तब से लौटी नहीं, जिससे अभय मानसिक तनाव में रहता था. दोनों में घरेलू बातों की वजह से कहासुनी व मारपीट भी होती थी. हालांकि पत्नी ने आरोपों को बेबुनियाद बताया है.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

