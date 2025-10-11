UP: बांदा में फूटा किसानों का गुस्सा, खाद नहीं देने पर सोसाइटी के कर्मचारियों को पीटा- Video

यूपी के बांदा में खाद के लिए हाहाकार मचा हुआ है. बीते कई दिनों से खाद न मिलने से परेशान किसानों का गुस्सा शुक्रवार को फूट गया.जिसके बाद उन्होंने क्रय केंद्र के कर्मचारी को धुन दिया. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. बताया जाता है कि पिटाई के बाद किसानों ने हाइवे पर भी जमकर हंगामा काटा. वहीं पैलानी तहसील में भी खाद न मिलने पर किसानों ने हंगामा कर दिया. जिसके बाद एसडीएम ने उनकी समस्याएं सुनी और कहा कि 1200 की बजाय 1500 की खाद बेची जा रही है. हम कार्रवाई करेंगे.

किसानों का कहना है कि खाद न मिलने से बुआई लेट हो रही है. फसल की पैदावार कम होगी. हम कई दिनों से भूखे-प्यासे लाइन में लग रहे हैं. फिर भी खाद नहीं मिल रही है. मामले में किसानों ने कालाबाजारी करने का भी आरोप लगाया है.

आपको बता दें सदर तहसील के मंडी समिति में बने क्रय केंद्रों में सुबह से किसान लंबी-लंबी लाइन लगा लेते हैं.किसानों को कर्मचारियों द्वारा जबरन 226 रुपये लेकर बी पैक्स का सदस्य बनाया जा रहा है. जिससे शुक्रवार को किसानों का गुस्सा फूट गया और उन्होंने कर्मचारियों की पिटाई कर दी. वहीं पिटाई से बचने के लिए कर्मचारी जान बचाकर भागते नजर आए.

इस पिटाई का एक वीडियो भी सामने आया है. वहीं, पिटाई के बाद सैंकड़ों किसानों ने हाइवे पर भी जाम लगा दिया और जमकर हंगामा किया. सूचना पर एसडीएम नमन मेहता पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे. जिसके बाद किसानों को समझाया और कुछ किसानों को खाद दिलवाई. अब भी जिले के हजारों किसान खाद के लिए परेशान हैं.

किसानों का कहना है कि प्राइवेट दुकानों में खाद पर्याप्त है. विभाग की मिलीभगत से कालाबजारी और महंगे दामों में बेची जा रही है. दूसरी तरफ पैलानी तहसील में खाद न मिलने और कालाबाजारी पर सैकड़ों किसान पैलानी तहसील पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया.

