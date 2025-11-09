scorecardresearch
 

Feedback

युवक का अपहरण किया फिर SP को गालियां दी... अब 25 हजार का इनामी बदमाश का हुआ एनकाउंटर, पुलिस ने टांगकर पहुंचाया अस्पताल

बांदा में पुलिस ने 25 हजार के इनामी बदमाश भानु प्रताप को एनकाउंटर में गिरफ्तार किया है. आरोपी ने सोशल मीडिया पर एसपी और पुलिस को गालियां दी थीं. पुलिस ने घेराबंदी की तो उसने फायरिंग की, जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगी. दो पुलिसकर्मी उसे टांगकर अस्पताल ले गए. भानु पर लूट, अपहरण और गुंडा एक्ट के कई मामले दर्ज हैं.

Advertisement
X
पकड़े जाने के बाद आरोपी ने मांगी माफी.(Photo: Siddhartha Gupta/ITG)
पकड़े जाने के बाद आरोपी ने मांगी माफी.(Photo: Siddhartha Gupta/ITG)

उत्तर प्रदेश के बांदा में पुलिस ने उस शातिर बदमाश को एनकाउंटर में दबोच लिया, जिसने सोशल मीडिया पर पुलिस अधिकारियों, यहां तक कि एसपी तक को गंदी-गंदी गालियां दी थीं. आरोपी का नाम भानु प्रताप है, जो ₹25 हजार का इनामी अपराधी था. पुलिस ने बताया कि वह लगातार आपराधिक वारदातों में शामिल था. सोशल मीडिया पर गाली देने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने उसे पकड़ने की ठान ली थी.

एनकाउंटर में गोली लगी, अस्पताल में भर्ती

दरअसल, पुलिस को जैसे ही भानु प्रताप के इलाके में होने की खबर मिली, टीम ने घेराबंदी कर ली. लेकिन बदमाश ने भागने की कोशिश में पुलिस पर फायर झोंक दिया. जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी और वह घायल होकर गिर पड़ा. पुलिस ने उसे तुरंत पकड़ लिया और दो पुलिसकर्मियों ने उसे टांगकर अस्पताल पहुंचाया. फिलहाल भानु प्रताप का इलाज चल रहा है.

सम्बंधित ख़बरें

dead body found hanging
फंदे पर लटका मिला नवविवाहिता का शव 
bride groom
हर डिमांग पूरी की थी, ससुराल में बेटी का मौत, टूटा पिता 
ठगों ने CBI अफसर बनकर किया फोन, टीचर को लगाया 36 लाख का चूना और फिर... 
बांदा में छेड़छाड़ का विरोध करने पर मारपीट 
police team
दबंगों ने परिवार को लाठी डंडों से पीटा, फैमली ने लगाया घर की बेटी से छेड़छाड़ का आरोप 

यह भी पढ़ें: भाई कहने पर डॉक्टरों ने छात्रों से की जमकर मारपीट, बांदा मेडिकल कॉलेज का वीडियो वायरल

पकड़े जाने के बाद मांगी माफी

पकड़े जाने के बाद भानु प्रताप ने कहा, साहब, गलती हो गई, अब दोबारा नहीं होगी. उसने पुलिस से माफी भी मांगी. उसका पुराना वीडियो अब भी सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वह कह रहा था- मुझे ऐसे नहीं भानु भैया कहते हैं... पुलिस हमारे पैसों पर पलती है, कान खोलकर सुन लो. मगर अब वही भानु पुलिस के सामने लाचार पड़ा है.

Advertisement

देखें वीडियो...

कई जिलों में दर्ज हैं गंभीर केस

ASP शिवराज ने बताया कि आरोपी के खिलाफ लूट, अपहरण और गुंडा एक्ट जैसे दर्जन भर मामले दर्ज हैं. वह हमीरपुर और बांदा जिलों में वांछित चल रहा था. कुछ समय पहले उसने गौरिकला गांव के 20 वर्षीय एक युवक का अपहरण किया था, जिसे पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया था. उसके पास से अवैध कट्टा, कारतूस और नगदी भी बरामद की गई है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Buxar Election
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Bihar Election 2025
    Alinagar MLA
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Advertisement