युवक का अपहरण किया फिर SP को गालियां दी... अब 25 हजार का इनामी बदमाश का हुआ एनकाउंटर, पुलिस ने टांगकर पहुंचाया अस्पताल

उत्तर प्रदेश के बांदा में पुलिस ने उस शातिर बदमाश को एनकाउंटर में दबोच लिया, जिसने सोशल मीडिया पर पुलिस अधिकारियों, यहां तक कि एसपी तक को गंदी-गंदी गालियां दी थीं. आरोपी का नाम भानु प्रताप है, जो ₹25 हजार का इनामी अपराधी था. पुलिस ने बताया कि वह लगातार आपराधिक वारदातों में शामिल था. सोशल मीडिया पर गाली देने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने उसे पकड़ने की ठान ली थी.

एनकाउंटर में गोली लगी, अस्पताल में भर्ती

दरअसल, पुलिस को जैसे ही भानु प्रताप के इलाके में होने की खबर मिली, टीम ने घेराबंदी कर ली. लेकिन बदमाश ने भागने की कोशिश में पुलिस पर फायर झोंक दिया. जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी और वह घायल होकर गिर पड़ा. पुलिस ने उसे तुरंत पकड़ लिया और दो पुलिसकर्मियों ने उसे टांगकर अस्पताल पहुंचाया. फिलहाल भानु प्रताप का इलाज चल रहा है.

पकड़े जाने के बाद मांगी माफी

पकड़े जाने के बाद भानु प्रताप ने कहा, साहब, गलती हो गई, अब दोबारा नहीं होगी. उसने पुलिस से माफी भी मांगी. उसका पुराना वीडियो अब भी सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वह कह रहा था- मुझे ऐसे नहीं भानु भैया कहते हैं... पुलिस हमारे पैसों पर पलती है, कान खोलकर सुन लो. मगर अब वही भानु पुलिस के सामने लाचार पड़ा है.

देखें वीडियो...

कई जिलों में दर्ज हैं गंभीर केस

ASP शिवराज ने बताया कि आरोपी के खिलाफ लूट, अपहरण और गुंडा एक्ट जैसे दर्जन भर मामले दर्ज हैं. वह हमीरपुर और बांदा जिलों में वांछित चल रहा था. कुछ समय पहले उसने गौरिकला गांव के 20 वर्षीय एक युवक का अपहरण किया था, जिसे पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया था. उसके पास से अवैध कट्टा, कारतूस और नगदी भी बरामद की गई है.

