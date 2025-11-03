scorecardresearch
 

भाई कहने पर डॉक्टरों ने छात्रों से की जमकर मारपीट, बांदा मेडिकल कॉलेज का वीडियो वायरल

बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों और डॉक्टरों के बीच जमकर मारपीट हो गई. डॉक्टर को भाई कहने पर विवाद इतना बढ़ा कि डॉक्टरों ने जूनियर साथियों संग छात्रों की पिटाई कर दी. वीडियो वायरल होने पर पुलिस पहुंची और मामला शांत कराया. कॉलेज प्रिंसिपल ने जांच कमेटी गठित कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों और डॉक्टरों के बीच हुई मारपीट.(Photo: Siddhartha Gupta/ITG)
कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों और डॉक्टरों के बीच हुई मारपीट.(Photo: Siddhartha Gupta/ITG)

उत्तर प्रदेश के बांदा में रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज उस समय जंग का मैदान बन गया जब मामूली बात पर डॉक्टरों और कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच जबरदस्त झगड़ा हो गया. दरअसल, कृषि विश्वविद्यालय के कुछ छात्र 2 नवंबर को अपने घायल साथी का इलाज कराने मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी पहुंचे थे. उन्होंने डॉक्टरों से निवेदन किया और कहा भाई दर्द बहुत है, मरीज को जल्दी देख लीजिए. बस इसी बात ने डॉक्टरों को नाराज कर दिया और विवाद शुरू हो गया.

डॉक्टरों ने जूनियर्स को बुलाकर की मारपीट
छात्रों के मुताबिक, डॉक्टर ने गुस्से में कहा 'मैं तुम्हें भाई दिखता हूं? मैं एमबीबीएस डॉक्टर हूं. इसी के बाद कहासुनी बढ़ी और डॉक्टर ने अपने जूनियर साथियों को बुला लिया. देखते ही देखते दर्जनभर से ज्यादा डॉक्टरों ने कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों पर हमला कर दिया. वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि डॉक्टर और छात्र एक-दूसरे पर हमला कर रहे हैं. छात्रों का आरोप है कि मारपीट के दौरान लाइट भी बंद कर दी गई और एक छात्र का सिर फट गया.

यह भी पढ़ें: 'इतने जूते मारूंगा कि गंजे हो जाओगे...', बांदा में SDM ने लेखपाल को दी धमकी, ADM ने दिए जांच के आदेश

पुलिस ने संभाला मामला, प्रिंसिपल ने बनाई जांच कमेटी
हंगामे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बमुश्किल मामला शांत कराया. घायल छात्रों ने थाने में तहरीर देकर आरोपी डॉक्टरों पर कार्रवाई की मांग की है. वहीं, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. सुनील कौशल ने बताया कि डॉक्टरों और छात्रों के बीच झगड़े की जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है. उन्होंने कहा कि जो भी दोषी पाया जाएगा, उस पर कड़ी कार्रवाई होगी.

देखें वीडियो...

प्रशासन सख्त, जांच जारी
प्रिंसिपल ने साफ कहा कि कॉलेज में हिंसा या दुर्व्यवहार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों को निलंबित किया जाएगा. पुलिस अधिकारियों ने भी बताया कि वायरल वीडियो को संज्ञान में लेकर पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है और तथ्य जुटाए जा रहे हैं. फिलहाल दोनों पक्षों से पूछताछ जारी है.

