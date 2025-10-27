UP: बांदा में पार्षद की दबंगई, डेयरी संचालक को साथियों संग पीटा- VIDEO

यूपी के बांदा में नगरपालिका के पार्षद की सरेआम गुंडई का मामला सामने आया है. जहां एक दुकानदार से पार्षद ने साथियों संग जमकर मारपीट की. जिसका सीसीटीवी भी सामने आया है. सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा कि पार्षद साथियों संग जमकर लात-घूंसों से बेरहमी से पिटाई कर रहा है.

हालांकि, पार्षद ने भी पीड़ित दुकानदार पर मारपीट का आरोप लगाया है. पुलिस ने सीसीटीवी वायरल होने के बाद दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करके आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. पार्षद और उसके साथियों पर लूट, मारपीट सहित अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है.

मामला अतर्रा कोतवाली क्षेत्र का है. जहां आजाद नगर में जगमोहन दूध, डेयरी का काम करते हैं. जगमोहन ने पुलिस को बताया कि रविवार को उनका बेटा शुभम दुकान में था, तभी विक्रम अपने एक साथी के साथ आया और ऑनलाइन फोन पे पैसा भेज दिया. इसके बाद नकद देने की बात कही, जिस पर शुभम ने नकद देने से मना कर दिया और ऑनलाइन वापस करने की बात कही. जिस पर आरोपी भड़क गए और गालियां देनी शुरू कर दिए.

सीसीटीवी में कैद हुई घटना

इसके कुछ देर बाद नगरपालिका का पार्षद सोनू भी पहुंच गया. जिसके बाद पार्षद ने दुकानदार शुभम के साथ जमकर मारपीट की. इतना ही नहीं जेब में पड़े पैसे भी छीन लिया. घटना दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गयी. वहीं दूसरी ओर पार्षद सोनू ने दुकानदार पर मारपीट का आरोप लगाया है. मामला बीते रविवार उन्नीस अक्टूबर का है.

एसपी के मीडिया सेल ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रकरण में ग्राहक और दुकानदार के बीच रुपए के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था. जिसमें दोनों पक्षों से प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है. अन्य आवश्यक कार्यवाही का जा रही है.

