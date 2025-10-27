scorecardresearch
 

Feedback

UP: बांदा में पार्षद की दबंगई, डेयरी संचालक को साथियों संग पीटा- VIDEO

यूपी के बांदा में एक पार्षद ने साथियों संग एक दुकानदार की पिटाई कर दी. जिसका सीसीटीवी भी सामने आया है. जिसमें देखा जा सकता है कि पार्षद दुकानदार की पिटाई कर रहा है.

Advertisement
X
दुकान में घुसकर दुकानदार की पिटाई करते पार्षद और उसके साथी. (Photo: Screengrab)
दुकान में घुसकर दुकानदार की पिटाई करते पार्षद और उसके साथी. (Photo: Screengrab)

यूपी के बांदा में नगरपालिका के पार्षद की सरेआम गुंडई का मामला सामने आया है. जहां एक दुकानदार से पार्षद ने साथियों संग जमकर मारपीट की. जिसका सीसीटीवी भी सामने आया है. सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा कि पार्षद साथियों संग जमकर लात-घूंसों से बेरहमी से पिटाई कर रहा है. 

हालांकि, पार्षद ने भी पीड़ित दुकानदार पर मारपीट का आरोप लगाया है. पुलिस ने सीसीटीवी वायरल होने के बाद दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करके आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. पार्षद और उसके साथियों पर लूट, मारपीट सहित अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है.

यह भी पढ़ें: 10 साल बाद मायके से लौटी पत्नी, जमकर की पति की पिटाई, जीजा पर साली-साले ने भी किया हाथ साफ

सम्बंधित ख़बरें

BJP पार्षद मोहित जाट का सुरक्षाकर्मी से विवाद.(Photo:Screengrab)
'मुंह तोड़ दूंगा तेरा...', सिंधिया के कार्यक्रम में BJP पार्षद ने सुरक्षाकर्मी को धमकाया 
बिजली चोरी के मामले में केस दर्ज. (Photo: Representational)
बरेली में बिजली चोरी पर एक्शन... SP पार्षद सहित 5 लोगों पर FIR 
मुठभेड़ के बाद रेप का आरोपी गिरफ्तार. (Photo: Representational )
कानपुर में 5 साल की बच्ची से रेप के आरोपी का एनकाउंटर, पैर में लगी गोली 
झांसी में किसान ने की आत्महत्या 
मासूम के पेट से सरिया हुआ आर-पार  

मामला अतर्रा कोतवाली क्षेत्र का है. जहां आजाद नगर में जगमोहन दूध, डेयरी का काम करते हैं. जगमोहन ने पुलिस को बताया कि रविवार को उनका बेटा शुभम दुकान में था, तभी विक्रम अपने एक साथी के साथ आया और ऑनलाइन फोन पे पैसा भेज दिया. इसके बाद नकद देने की बात कही, जिस पर शुभम ने नकद देने से मना कर दिया और ऑनलाइन वापस करने की बात कही. जिस पर आरोपी भड़क गए और गालियां देनी शुरू कर दिए.

Advertisement

सीसीटीवी में कैद हुई घटना 

इसके कुछ देर बाद नगरपालिका का पार्षद सोनू भी पहुंच गया. जिसके बाद पार्षद ने दुकानदार शुभम के साथ जमकर मारपीट की. इतना ही नहीं जेब में पड़े पैसे भी छीन लिया. घटना दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गयी. वहीं दूसरी ओर पार्षद सोनू ने दुकानदार पर मारपीट का आरोप लगाया है. मामला बीते रविवार उन्नीस अक्टूबर का है.

एसपी के मीडिया सेल ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रकरण में ग्राहक और दुकानदार के बीच रुपए के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था. जिसमें दोनों पक्षों से प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है. अन्य आवश्यक कार्यवाही का जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    आज का राशिफल
    Raghopur Election
    Bihar Election Result 2025
    Alinagar MLA
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    लव राशिफल
    Mokama Election
    करियर राशिफल
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Mahua Chunav
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Advertisement