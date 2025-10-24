scorecardresearch
 

10 साल बाद मायके से लौटी पत्नी, जमकर की पति की पिटाई, जीजा पर साली-साले ने भी किया हाथ साफ

झांसी के उल्दन थाना क्षेत्र में 10 साल बाद ससुराल लौटी महिला ने बकरे की बलि के बहाने पति से झगड़ा कर मारपीट की. विवाद में साली-साले ने भी जीजा को पीटा. मामला संपत्ति बंटवारे तक पहुंचा. पति ने पत्नी पर अवैध संबंध के आरोप लगाए. पुलिस ने दोनों पक्षों को हिरासत में लेकर जांच शुरू की है.

10 साल बाद मायके से लौटी पत्नी, जमकर की पति की पिटाई (Photo: ITG)
उत्तर प्रदेश में झांसी के उल्दन थाना क्षेत्र से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां 10 साल बाद मायके से ससुराल लौटी पत्नी ने बकरे की बलि चढ़ाने के बहाने पहुंचकर अपने पति के साथ मारपीट कर दी. विवाद इतना बढ़ा कि साली और साले ने भी जीजा पर हाथ साफ कर दिया. मामला केवल बलि तक सीमित नहीं रहा, बल्कि संपत्ति के बंटवारे तक जा पहुंचा. फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों से पूछताछ कर रही है.

उल्दन थाना क्षेत्र के ग्राम पलरा में बीती रात एक अजीबोगरीब घटना ने ग्रामीणों को चौंका दिया. गांव के रहने वाले मुकेश श्रीवास ने पुलिस में दी शिकायत में बताया कि उसकी शादी को 13 साल हो चुके हैं, लेकिन उसकी पत्नी रिंकी पिछले 10 साल से मायके में रह रही थी. अचानक वह बीती रात बकरे की बलि चढ़ाने के बहाने ससुराल पहुंची. मुकेश के अनुसार, पत्नी रिंकी अपने भाई, बहन और आधा दर्जन मायके पक्ष के लोगों के साथ घर आई थी. इसी दौरान बकरे की बलि को लेकर पति-पत्नी के बीच कहासुनी हो गई. मामला इतना बढ़ा कि पत्नी और उसके परिजनों ने मिलकर मुकेश की जमकर पिटाई कर दी.

पीड़ित मुकेश ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी के किसी अन्य व्यक्ति से अवैध संबंध हैं और शादी के शुरुआती तीन साल साथ रहने के बाद वह लगातार महोबा में रह रही थी. अब 10 साल बाद अचानक ससुराल लौटकर उसने संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी की मांग शुरू कर दी.

घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामिणों ने बीच-बचाव कर किसी तरह झगड़े को शांत कराया और उल्दन पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. थाना प्रभारी उल्दन का कहना है कि मामला परिवारिक विवाद का प्रतीत हो रहा है. दोनों पक्षों से पूछताछ की जा रही है. जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

 

