बलिया: रिसेप्शन समारोह में मंच टूटा, BJP जिलाध्यक्ष समेत कई नेता नीचे गिरे

उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में आयोजित एक शादी समारोह में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब दूल्हे और दुल्हन का मंच अचानक धराशायी हो गया. यह घटना बुधवार देर शाम एक स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ता के भाई के रिसेप्शन कार्यक्रम के दौरान हुई. मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि जैसे ही दूल्हा–दुल्हन को आशीर्वाद देने के लिए मंच पर भीड़ बढ़ी, स्टेज का संतुलन बिगड़ गया और अचानक पूरा मंच नीचे गिर पड़ा.

हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि दूल्हा–दुल्हन के पीछे खड़े बीजेपी जिलाध्यक्ष संजय मिश्र, पार्टी के पूर्व सांसद और कई अन्य नेता एक साथ गिरते नजर आते हैं. घटना में कई लोग क्षणभर के लिए हतप्रभ रह गए, लेकिन किसी को गंभीर चोट नहीं लगी.

बीजेपी जिलाध्यक्ष संजय मिश्र ने बताया कि यह कार्यक्रम पार्टी के एक कार्यकर्ता के परिवार द्वारा आयोजित किया गया था. उन्होंने बताया, 'हम सब वर–वधू को आशीर्वाद देने मंच पर चढ़े थे. नीचे से अचानक स्टेज टूट गया और हम सब गिर पड़े.

भगवान की कृपा रही कि किसी को बड़ा नुकसान नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि आयोजनकर्ताओं को सुरक्षा इंतजाम और भार क्षमता का ध्यान रखना चाहिए था.

किसी को नहीं आई गंभीर चोट

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मंच लकड़ी और लोहे की जाली से बनाया गया था, लेकिन उस पर अचानक ज्यादा लोग चढ़ जाने से वह भार सहन नहीं कर पाया. घटना के बाद समारोह को कुछ देर के लिए रोक दिया गया, लेकिन बाद में कार्यक्रम दोबारा शुरू हुआ.

वहीं, गांव के लोगों ने आयोजन के दौरान मंच की मजबूती की ठीक से जांच न करने पर नाराजगी जताई है. कई लोगों ने कहा कि हर शादी–समारोह में स्टेज पर अधिक भीड़ एक बड़ी दुर्घटना को न्योता देती है. फिलहाल, सभी नेता और वर–वधू सुरक्षित हैं. और किसी को भी गहरी चोट नहीं आई है.



