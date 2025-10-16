scorecardresearch
 

Feedback

UP: मंत्री दयाशंकर सिंह के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी, 10 साल पुराने केस में नहीं हुए पेश

यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं. अदालत ने उनके खिलाफ करीब 10 साल पुराने मामले में गैर-जमानती वारंट जारी किया है. मामला धारा 144 के उल्लंघन से जुड़ा है. मंत्री के कोर्ट में पेश न होने पर यह कार्रवाई हुई है. अब अदालत ने 1 नवंबर को अगली सुनवाई तय करते हुए मंत्री को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है.

Advertisement
X
मंत्री दयाशंकर सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी. (File Photo: ITG)
मंत्री दयाशंकर सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी. (File Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश सरकार में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं. बलिया की एक अदालत ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया है. यह मामला करीब 10 साल पुराना है और धारा 144 के उल्लंघन से जुड़ा हुआ है. मंत्री के अदालत में पेश न होने के चलते यह कार्यवाही की गई है.

जानकारी के अनुसार, यह मामला वर्ष 2013 का है, जब जिले में लागू धारा 144 के बावजूद दयाशंकर सिंह ने एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया था. उस समय प्रशासन ने इसे कानून व्यवस्था के उल्लंघन के रूप में दर्ज करते हुए उनके खिलाफ केस दर्ज किया था. तब से यह मामला न्यायालय में लंबित है.

यह भी पढ़ें: 'दिमाग न खराब हो... मैं मंत्री हूं और मुझे ही नहीं बुलाया', बलिया में बिना बताए पुल का उद्घाटन किए जाने से PWD के अधिकारी पर भड़के दयाशंकर सिंह

सम्बंधित ख़बरें

Minister Dayashankar Singh reprimanding an officer in Ballia (Photo: Screengrab)
'दिमाग न खराब हो... मैं मंत्री हूं और मुझे ही नहीं बुलाया', PWD अधिकारी पर भड़के दयाशंकर 
दयाशंकर सिंह और स्वाति सिंह (फाइल फोटो)
'ये एकतरफा', स्वाति सिंह और मंत्री दयाशंकर सिंह के तलाक की पूरी कहानी 
Traitors of the country are going to attack Indias culture: Dayashankar Singh.
'अखिलेश के निर्देश पर बयानबाजी', दयाशंकर सिंह का SP नेताओं पर तीखा हमला 
Divorce between Minister Dayashankar Singh and Swati Singh
दयाशंकर सिंह और स्वाति सिंह के बीच तलाक 
सहारनपुर: बीजेपी की बैठक में हंगामा और राघव लखनपाल (दाएं)
सहारनपुर में BJP की समीक्षा बैठक में हंगामा, MLA और मंत्री के खिलाफ नारेबाजी 

अदालत ने कई बार मंत्री को समन और हाजिरी नोटिस भेजे, लेकिन वे पेश नहीं हुए. आखिरकार, कोर्ट ने इस बार सख्त रुख अपनाते हुए गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया है. अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 1 नवंबर तय की है और साफ निर्देश दिया है कि मंत्री को अगली तारीख पर व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होना होगा.

Advertisement

मंत्री की ओर से अदालत में उपस्थित होने का कारण बताया गया है या नहीं, इस बारे में जानकारी सामने नहीं आई है. फिलहाल कोर्ट के आदेश के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है. अदालत की अगली सुनवाई में इस मामले पर आगे की दिशा तय होगी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election 2025
    Advertisement