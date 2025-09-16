UP: बलिया में व्यक्ति ने की खुदकुशी, पिता की डांट से था आहत

उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के बैरिया इलाके में एक 30 वर्षीय व्यक्ति ने अपने पिता से झगड़े के बाद अपने घर में फांसी लगा ली. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. पुलिस के मुताबिक यह घटना सोमवार शाम बैरिया कस्बे के रकबा टोला इलाके में हुई.

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि धर्मेंद्र गुप्ता (30) ने अपने घर के एक कमरे में फांसी लगा ली. जिसके बाद उसके परिवार वाले उसे सोनबरसा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां से डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया. हालांकि रास्ते में ही उसकी मौत हो गई.

सर्किल ऑफिसर मोहम्मद फहीम कुरैशी ने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. प्रारंभिक जांच से पता चला है कि व्यक्ति की नशे की लत को लेकर पिता से तीखी बहस हुई थी. जिसको लेकर पिता ने उसे डांट दिया. इसके बाद उसने अपनी जान दे दी.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

