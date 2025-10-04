scorecardresearch
 

Feedback

UP: भगवान शिव की आपत्तिजनक तस्वीर की वायरल, आरोपी युवक चढ़ा पुलिस के हत्थे

उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में भगवान शिव की आपत्तिजनक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल करने के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है. आरोपी संदीप गौतम ने फेसबुक पर तस्वीर पोस्ट की थी, जिसके बाद सब-इंस्पेक्टर की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

Advertisement
X
आरोपी युवक गिरफ्तार (Photo: Representational )
आरोपी युवक गिरफ्तार (Photo: Representational )

उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से एक सनसनीखेज़ मामला सामने आया है. सोशल मीडिया पर भगवान शिव की आपत्तिजनक तस्वीर वायरल करने के आरोप में पुलिस ने 28 साल के युवक को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपी का नाम संदीप गौतम उर्फ रंजन है, जो बलिया जिले के पकड़ी क्षेत्र के मौली गांव का निवासी बताया जा रहा है.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी ने शुक्रवार को फेसबुक पर भगवान शिव की एक विवादित और आपत्तिजनक तस्वीर पोस्ट की थी. जैसे ही यह मामला स्थानीय लोगों और पुलिस के संज्ञान में आया, इलाके में तनाव फैलने की आशंका को देखते हुए तुरंत कार्रवाई की गई. 

सब-इंस्पेक्टर मुकेश यादव की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita) की धारा 353(2)  जनता में उपद्रव फैलाने वाले बयान  और सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम (Information Technology Amendment Act) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.

सम्बंधित ख़बरें

Pharmacist Postal assistant CHC booked in Ballia
फर्जी दस्तावेजों से हासिल की सरकारी नौकरी, फार्मासिस्ट और डाक सहायक के खिलाफ FIR 
बलिया में नाबालिग लड़की से गैंगरेप. (Photo: Representational )
UP: बलिया में 14 वर्षीय लड़की से गैंगरेप, एक गिरफ्तार 
दहेज हत्या मामले में कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा. (Photo: Representational )
UP: बलिया की अदालत का फैसला, दहेज हत्या मामले में 4 चार को 10 साल की सजा 
उत्पीड़न से तंग महिला टीचर ने दी जान. (Photo: Representational )
UP: मौसी के घर पंखे से लटकी मिली छात्रा की लाश, गांव में पसरा मातम 
crime scene
बलिया में नाबालिग लड़की ने फांसी पर झूलकर दी जान, परिवार से दूर रहती थी मौसी के पास 

आरोपी युवक गिरफ्तार

इस मामले को लेकर  SP ओमवीर सिंह ने बताया कि शिकायत दर्ज होते ही पुलिस ने सक्रियता दिखाई और शुक्रवार देर शाम ही आरोपी संदीप गौतम को गिरफ्तार कर लिया. उन्होंने कहा कि किसी भी धार्मिक आस्था और भावना को आहत करने वाली गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है ताकि इस तरह की घटनाओं पर तुरंत रोक लगाई जा सके.

Advertisement

गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी से मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल साक्ष्य भी जब्त किए हैं. फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है कि उसने यह तस्वीर खुद बनाई थी या किसी अन्य स्रोत से लेकर पोस्ट की. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि इस कृत्य के पीछे किसी संगठित समूह का हाथ तो नहीं है.

इस घटना के बाद क्षेत्र में धार्मिक माहौल बिगड़ने से रोकने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement