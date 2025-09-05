बलिया: BJP विधायक केतकी सिंह के खिलाफ फेसबुक पर अपमानजनक टिप्पणी, तीन आरोपी गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश की बलिया पुलिस ने भाजपा विधायक केतकी सिंह के खिलाफ फेसबुक पर अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में तीन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. एसपी राजेश कुमार मिश्रा ने बताया कि इन टिप्पणियों पर स्थानीय लोगों ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिसके बाद बांसडीह और सहतवार थानों में एक-एक एफआईआर दर्ज की गई.

न्यूज एजेंसी के मुताबिक, बांसडीह में, थाना प्रभारी राकेश उपाध्याय की शिकायत के आधार पर पुलिस ने शिवेंद्र सत्यार्थी के खिलाफ बीएनएस की धारा 79 और सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम की धारा 72ए के तहत मामला दर्ज किया. सत्यार्थी ने कथित तौर पर एक फेसबुक पोस्ट में केतकी सिंह के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था. जिसको लेकर पुलिस ने कहा कि इससे सार्वजनिक व्यवस्था भंग हो सकती है.

यह भी पढ़ें: 'खुद तो डूबे ही, अब दूसरों को...', अश्लील वीडियो पर बलिया के बब्बन सिंह रघुवंशी की सफाई पर BJP विधायक केतकी सिंह का रिएक्शन

उधर, सहतवार पुलिस ने स्थानीय भाजपा मंडल अध्यक्ष मिथिलेश तिवारी की शिकायत पर अजय यादव और सत्यदेव यादव के खिलाफ आईटी (संशोधन) अधिनियम की धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया. दोनों लोगों पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विधायक के बारे में "अश्लील" टिप्पणी करने का आरोप है.

Advertisement

आपको बता दें कि बीते बुधवार को समाजवादी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं के एक समूह ने पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर केतकी सिंह के लखनऊ स्थित आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया. केतकी द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आवास से नल की टोटी गायब होने के आरोप लगाए गए थे.

यह भी पढ़ें: '...तो मेरी मां इनको बीच से फाड़ देंगी', सपा पर भड़कीं BJP विधायक केतकी सिंह की बेटी, घर के बाहर प्रदर्शन से थीं नाराज

हालांकि, केतकी सिंह उस समय बलिया में थीं. उन्होंने आरोप लगाया कि सपा प्रदर्शनकारियों ने उनके आवास पर हंगामा किया. उनके घर में घुसने की कोशिश की और उनकी 16 वर्षीय बेटी को डराया. इससे उसकी स्कूल की पढ़ाई भी छूट गई. फिलहाल, पूरा मामला राजनीतिक तूल पकड़ रहा है.

---- समाप्त ----