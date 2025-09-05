scorecardresearch
 

बलिया: BJP विधायक केतकी सिंह के खिलाफ फेसबुक पर अपमानजनक टिप्पणी, तीन आरोपी गिरफ्तार

बलिया में बीजेपी विधायक केतकी सिंह पर फेसबुक पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला सामने आया है. इस संबंध में बलिया पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. पुलिस अधीक्षक के मुताबिक, इन टिप्पणियों को लेकर स्थानीय लोगों ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की थी, जिसके बाद बांसडीह और सहतवार थानों में केस दर्ज किया गया.

बलिया से बीजेपी विधायक केतकी सिंह (फाइल फोटो)
उत्तर प्रदेश की बलिया पुलिस ने भाजपा विधायक केतकी सिंह के खिलाफ फेसबुक पर अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में तीन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. एसपी राजेश कुमार मिश्रा ने बताया कि इन टिप्पणियों पर स्थानीय लोगों ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिसके बाद बांसडीह और सहतवार थानों में एक-एक एफआईआर दर्ज की गई. 

न्यूज एजेंसी के मुताबिक, बांसडीह में, थाना प्रभारी राकेश उपाध्याय की शिकायत के आधार पर पुलिस ने शिवेंद्र सत्यार्थी के खिलाफ बीएनएस की धारा 79 और सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम की धारा 72ए के तहत मामला दर्ज किया. सत्यार्थी ने कथित तौर पर एक फेसबुक पोस्ट में केतकी सिंह के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था. जिसको लेकर पुलिस ने कहा कि इससे सार्वजनिक व्यवस्था भंग हो सकती है. 

उधर, सहतवार पुलिस ने स्थानीय भाजपा मंडल अध्यक्ष मिथिलेश तिवारी की शिकायत पर अजय यादव और सत्यदेव यादव के खिलाफ आईटी (संशोधन) अधिनियम की धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया. दोनों लोगों पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विधायक के बारे में "अश्लील" टिप्पणी करने का आरोप है. 

आपको बता दें कि बीते बुधवार को समाजवादी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं के एक समूह ने पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर केतकी सिंह के लखनऊ स्थित आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया. केतकी द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आवास से  नल की टोटी गायब होने के आरोप लगाए गए थे. 

हालांकि, केतकी सिंह उस समय बलिया में थीं. उन्होंने आरोप लगाया कि सपा प्रदर्शनकारियों ने उनके आवास पर हंगामा किया. उनके घर में घुसने की कोशिश की और उनकी 16 वर्षीय बेटी को डराया. इससे उसकी स्कूल की पढ़ाई भी छूट गई. फिलहाल, पूरा मामला राजनीतिक तूल पकड़ रहा है. 

