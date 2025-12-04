scorecardresearch
 
यूपी के बलिया में एनकाउंटर... गौ-तस्कर को लगी पुलिस की गोली, घायल होने के बाद हुआ अरेस्ट

यूपी के बलिया में पुलिस और अपराधियों के बीच जारी मुठभेड़ों का सिलसिला एक बार फिर सामने आया है, जहां सिकन्दरपुर थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान फरार गौ-तस्कर ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसे पैर में गोली मारकर दबोच लिया। यह घटनाक्रम एक दिन पहले हुए बच्चे के हत्या आरोपी की मुठभेड़ में गिरफ्तारी के बाद लगातार दूसरी बड़ी कार्रवाई है.

मुठभेड़ के दौरान आरोपी को किया गिरफ्तार. (Photo: ITG)
यूपी के बलिया में सिकंदरपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक गौ-तस्कर को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया. यह घटना उस समय हुई, जब एक संदिग्ध बाइक सवार पुलिस ने चेकिंग के दौरान रुकने का इशारा किया, लेकिन उसने भागने की कोशिश की. इस दौरान पुलिस की सतर्कता से उसे अरेस्ट कर लिया गया. साथ ही हथियार भी बरामद किए गए हैं.

जानकारी के अनुसार, थाना सिकंदरपुर पुलिस नियमित चेकिंग अभियान चला रही थी. इसी दौरान एक व्यक्ति बाइक पर आता दिखाई दिया. पुलिस ने उसे रुकने का संकेत दिया, लेकिन उसने तेजी से बाइक भगा दी. घबराहट में वह सड़क के किनारे फिसलकर गिर गया. खुद को पुलिस से घिरता देख आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी. पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी के दाहिने पैर में गोली लग गई.

इससे वह घायल हो गया और पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया. आरोपी की पहचान 30 वर्षीय बृजेश पुत्र धर्मदेव प्रसाद निवासी मोहम्मदपुर मऊ के रूप में हुई है. पूछताछ में खुलासा हुआ कि बृजेश अपने साथी के साथ 3 दिसंबर 2025 की सुबह पिकअप से गोवंश को बिहार ले जा रहा था. इस दौरान पुलिस ने वाहन को पकड़ लिया था, मगर आरोपी मौके से फरार हो गया था. इसी फरारी के दौरान वह सिकंदरपुर क्षेत्र में पहुंचा, जहां पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया.

घायल आरोपी को सदर अस्पताल बलिया में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है. पुलिस ने बृजेश के कब्जे से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद किया है. पुलिस का कहना है कि आरोपी और उसके फरार साथी के खिलाफ गौ-तस्करी, अवैध हथियार रखने और पुलिस पर जानलेवा हमला करने जैसी धाराओं में कार्रवाई की जा रही है. पुलिस का कहना है कि पूरे क्षेत्र में पुलिस की सघन गश्त और चेकिंग को मजबूत कर दिया गया है, ताकि गौ-तस्करी और अपराध की किसी भी गतिविधि को रोका जा सके.

