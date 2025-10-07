जन्म के बाद नवजात को छोड़कर चली गई मां, जानवरों के हमले में हुई मौत

बलिया के जिला अस्पताल परिसर में मां द्वारा एक नवजात को छोड़ दिया गया. जिससे उसकी मौत हो गई. इस बात की जानकारी एक अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. वहीं शिशु को मृत देखकर लोगों और अस्पताल प्रशासन के होश उड़ गए. अधिकारियों ने बताया कि कथित तौर पर एक जानवर ने उस पर हमला किया था.

अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (सीएमएस) डॉ. एस के यादव ने बताया कि घटना रविवार रात की है. एक अविवाहित महिला पेट दर्द की शिकायत लेकर आपातकालीन वार्ड में आई थी. बाद में उसने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन जाने से पहले नवजात शिशु को अस्पताल परिसर में एक सुनसान जगह पर छोड़ गई.

पुलिस ने शुरू की जांच

यादव ने बताया कि जब तक सुरक्षाकर्मियों ने नवजात शिशु को देखा, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी.उन्होंने बताया कि नवजात शिशु के हाथ और पैरों पर जानवरों के हमले जैसे निशान थे. सीएमओ ने कहा कि ऐसी दुखद घटनाएं कभी-कभी तब होती हैं जब सामाजिक कलंक के डर से महिलाएं प्रसव के बाद अपने बच्चों को छोड़ देती हैं.

नगर थाना प्रभारी क्षितिज त्रिपाठी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है. अस्पताल रिकॉर्ड से महिला की डिटेल्स मांगी गई है. साथ ही अस्पताल परिसर के सीसीटीवी की भी जांच की जा रही है और महिला की पहचान की जा रही है.

