scorecardresearch
 

Feedback

जन्म के बाद नवजात को छोड़कर चली गई मां, जानवरों के हमले में हुई मौत

बलिया के जिला अस्पताल परिसर में एक नवजात का शव मिलने से हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई. हॉस्पिटल ने बताया कि एक महिला डिलीवरी के बाद बच्चे को छोड़ गई थी.

Advertisement
X
हॉस्पिटल परिसर में मिला नवजात का शव. (Photo: Representational )
हॉस्पिटल परिसर में मिला नवजात का शव. (Photo: Representational )

बलिया के जिला अस्पताल परिसर में मां द्वारा एक नवजात को छोड़ दिया गया. जिससे उसकी मौत हो गई. इस बात की जानकारी एक अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. वहीं शिशु को मृत देखकर लोगों और अस्पताल प्रशासन के होश उड़ गए. अधिकारियों ने बताया कि कथित तौर पर एक जानवर ने उस पर हमला किया था.

अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (सीएमएस) डॉ. एस के यादव ने बताया कि घटना रविवार रात की है. एक अविवाहित महिला पेट दर्द की शिकायत लेकर आपातकालीन वार्ड में आई थी. बाद में उसने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन जाने से पहले नवजात शिशु को अस्पताल परिसर में एक सुनसान जगह पर छोड़ गई.

यह भी पढ़ें: झारखंड: अविवाहित नाबालिग बेटी के मां बनने से गुस्साया पिता, नवजात समेत उतारा मौत के घाट

सम्बंधित ख़बरें

जांच करने आरोपी को घटनास्थल पर ले गई पुलिस. (Photo: Screengrab)
फेवीक्विक वाली बर्बरता... नाना ही निकला आरोपी, नवजात के मुंह में भरे थे पत्थर 
मेडिकल कॉलेज में प्रीमेच्योर नवजात का सिर कुत्तों ने मुंह में दबाकर सड़क पर फेंका, शरीर गायब 
Humanity is ashamed! Heart-wrenching news
छिंदावाड़ा में इंसानियत शर्मसार! माता-पिता ने नवजात को जंगल में छोड़ा 
Rain wreaks havoc in Chandauli (Photo- ITG)
यूपी के 'धान का कटोरा' चंदौली में जल प्रलय: सड़कें डूबीं, घर गिरे और सैंकड़ों एकड़ फसल बर्बाद 
Pet dog encounters snake in Mirzapur (representational photo)
आखिरी सांस तक लड़ा... मालिक को बचाने के लिए कोबरा से भिड़ा कुत्ता, VIDEO 

पुलिस ने शुरू की जांच

यादव ने बताया कि जब तक सुरक्षाकर्मियों ने नवजात शिशु को देखा, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी.उन्होंने बताया कि नवजात शिशु के हाथ और पैरों पर जानवरों के हमले जैसे निशान थे. सीएमओ ने कहा कि ऐसी दुखद घटनाएं कभी-कभी तब होती हैं जब सामाजिक कलंक के डर से महिलाएं प्रसव के बाद अपने बच्चों को छोड़ देती हैं.

Advertisement

नगर थाना प्रभारी क्षितिज त्रिपाठी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है. अस्पताल रिकॉर्ड से महिला की डिटेल्स मांगी गई है. साथ ही अस्पताल परिसर के सीसीटीवी की भी जांच की जा रही है और महिला की पहचान की जा रही है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement