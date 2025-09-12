scorecardresearch
 

Feedback

350 साल पुराने मंदिर में श्रद्धालु बनकर पहुंची महिला... चांदी की खड़ाऊं लेकर हुई फरार, Video

उत्तर प्रदेश के बागपत में 350 साल पुराने मंदिर से चोरी की घटना सामने आई है. यहां श्रद्धालु बनकर पहुंची एक महिला ने चांदी के खड़ाऊं चोरी कर लिए और मौके से फरार हो गई. यह पूरी वारदात मंदिर में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस अब आरोपी महिला की तलाश में जुटी है.

Advertisement
X
मंदिर में चोरी की घटना सीसीटीवी में हुई कैद. (Photo: Screengrab)
मंदिर में चोरी की घटना सीसीटीवी में हुई कैद. (Photo: Screengrab)

यूपी के बागपत से हैरान करने वाली घटना सामने आई है. यहां 350 साल पुराने दादी महाराज मंदिर में एक महिला ने चांदी के खड़ाऊं चोरी कर लिए. इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक महिला बेहद शातिर अंदाज में मंदिर में घुसी और खड़ाऊं लेकर फरार हो गई. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है.

जानकारी के अनुसार, यह घटना थाना चांदीनगर क्षेत्र के फुलेरा गांव की है. यहां सुबह के समय जब श्रद्धालु मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भगवान के चरणों में रखीं चांदी की खड़ाऊं गायब हैं. 

यहां देखें Video

सम्बंधित ख़बरें

Temple
पहले पूजा की और फिर साफ कर दिया हाथ... मंदिर से दिन दहाड़े उड़ाया चांदी का छत्र, VIDEO 
पुलिस की गिरफ्त में मंदिर से चोरी करने वाला चोर
सहारनपुर: शख्स ने शिव मंदिर से चुराई चिराग, थाली और तांबे का लोटा... पुलिस ने किया गिरफ्तार 
Police with theives
मंदिर से चोरी हुई 200 साल पुरानी 1 करोड़ की मूर्ति...पुलिस ने एक दिन में ऐसे दबोचा चोरों को 
प्रतीकात्मक तस्वीर
गुजरात के मंदिर से चोरी कर छत्तीसगढ़ भाग रहा व्यक्ति नागपुर में पकड़ा गया 
Tejkumari of Nepal committed suicide in Baghpat (Photo- ITG)
बस ड्राइवर से लव मैरिज, 3 बेटियों का कत्ल, फिर आत्महत्या... कौन थी नेपाल की तेजकुमारी?  

पहले सभी को लगा कि खड़ाऊं किसी ने पूजा के लिए हटाई होंगी, लेकिन जब खोजबीन के बाद भी नहीं मिलीं तो मंदिर प्रबंधन ने CCTV फुटेज खंगालने शुरू किए. फुटेज सामने आने के बाद सभी हैरान रह गए. इसमें साफ दिखाई दिया कि एक महिला श्रद्धालु की तरह मंदिर में दाखिल हुई और मौके का फायदा उठाते हुए चांदी की खड़ाऊं उठाकर वहां से निकल गई.

यह भी पढ़ें: Jhansi: मंदिर में चोरी करने वाले बदमाश का एनकाउंटर, पैर में लगी गोली, अवैध तमंचा-कारतूस बरामद

स्थानीय श्रद्धालुओं और मंदिर प्रबंधन ने इस घटना की शिकायत तुरंत पुलिस से की. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और CCTV फुटेज अपने कब्जे में ले लिया. पुलिस का कहना है कि महिला चोर की पहचान के लिए टीम बनाई गई है और फुटेज के आधार पर उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

Advertisement

ग्रामीणों का कहना है कि इस मंदिर की आस्था से जुड़ी ऐतिहासिक और धार्मिक मान्यता है, और इस तरह की घटनाएं धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली हैं. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आसपास महिला चोर की तलाश शुरू कर दी है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement