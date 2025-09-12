350 साल पुराने मंदिर में श्रद्धालु बनकर पहुंची महिला... चांदी की खड़ाऊं लेकर हुई फरार, Video

यूपी के बागपत से हैरान करने वाली घटना सामने आई है. यहां 350 साल पुराने दादी महाराज मंदिर में एक महिला ने चांदी के खड़ाऊं चोरी कर लिए. इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक महिला बेहद शातिर अंदाज में मंदिर में घुसी और खड़ाऊं लेकर फरार हो गई. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है.

जानकारी के अनुसार, यह घटना थाना चांदीनगर क्षेत्र के फुलेरा गांव की है. यहां सुबह के समय जब श्रद्धालु मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भगवान के चरणों में रखीं चांदी की खड़ाऊं गायब हैं.

पहले सभी को लगा कि खड़ाऊं किसी ने पूजा के लिए हटाई होंगी, लेकिन जब खोजबीन के बाद भी नहीं मिलीं तो मंदिर प्रबंधन ने CCTV फुटेज खंगालने शुरू किए. फुटेज सामने आने के बाद सभी हैरान रह गए. इसमें साफ दिखाई दिया कि एक महिला श्रद्धालु की तरह मंदिर में दाखिल हुई और मौके का फायदा उठाते हुए चांदी की खड़ाऊं उठाकर वहां से निकल गई.

स्थानीय श्रद्धालुओं और मंदिर प्रबंधन ने इस घटना की शिकायत तुरंत पुलिस से की. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और CCTV फुटेज अपने कब्जे में ले लिया. पुलिस का कहना है कि महिला चोर की पहचान के लिए टीम बनाई गई है और फुटेज के आधार पर उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

ग्रामीणों का कहना है कि इस मंदिर की आस्था से जुड़ी ऐतिहासिक और धार्मिक मान्यता है, और इस तरह की घटनाएं धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली हैं. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आसपास महिला चोर की तलाश शुरू कर दी है.

