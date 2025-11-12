scorecardresearch
 

Feedback

100 की रफ्तार और फिर मौत से आमना-सामना, देखें रौंगटे खड़े कर देने वाला CCTV

बागपत जिले में एक तेज रफ्तार बाइक, ट्रैक्टर के ट्रॉली से टकरा गई. जिससे बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. जिसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है.

Advertisement
X
तेज रफ्तार बाइक ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकराई. (Photo: Screengrab)
तेज रफ्तार बाइक ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकराई. (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के बागपत में हुए एक सड़क हादसे का वीडियो सामने आया है. जिसमें साफ दिख रहा है कि एक बाइक सवार करीब 100 की रफ्तार से हाइवे पर दौड़ता हुआ आ रहा था, तभी सामने से आ रहे ट्रैक्टर-ट्रॉली में धड़ाम से जा घुसा. 

ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रॉली सड़क पर पलट गई, वहीं बाइक सवार कुछ मीटर तक घिसटता चला गया. लोगों ने आवाज सुनी तो तुरंत दौड़कर घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया. जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है.

यह भी पढ़ें: गोली लगी, कार एक्सीडेंट हुआ... ऐसे 'भूतिया डॉल' ने नर्क बना दी महिला की जिंदगी

सम्बंधित ख़बरें

जयपुर की सड़कों पर मौत का तांडव (Photo: Sharat Kumar/ ITG)
नशे में था डंपर का ड्राइवर, जो मिला उसे रौंदता गया... जयपुर एक्सीडेंट में 19 की मौत 
गिग वर्कर की हत्या को रोड एक्सीडेंट दिखाने की साजिश, CCTV ने खोली पोल, आरोपी दंपत्ति गिरफ्तार 
Refusing to talk proved costly for the student
लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे छात्र की दबंगों ने की पिटाई, समझौते का दबाव बनाने का आरोप 
Swami Prasad Maurya’s Big Attack on Bageshwar Baba
स्वामी प्रसाद मौर्य का बागेश्वर बाबा पर बड़ा हमला, बोले– हिंदू राष्ट्र की बात करना देशद्रोह 
Lokesh and Ashok of Amroha died in the Delhi blast (Photo- ITG)
काल बनी मुलाकात की चाहत! कैसे दिल्ली ब्लास्ट में अमरोहा के दो दोस्तों ने गंवाई जान 

दरअसल, घटना बागपत जिले के मेरठ- सोनीपत हाइवे की बताई जा रही है. हादसा उस वक्त हुआ, जब ट्रैक्टर ट्रॉली खेत से लौट रही थी. अचानक 100 की रफ्तार से भी तेज आ रही बाइक-ट्रैक्टर के पिछले हिस्से से जुड़ी ट्रॉली में जा घुसी. टक्कर के झटके से ट्रॉली का संतुलन बिगड़ा और वह सड़क पर पलट गई. वहीं इस हादसे का CCTV फुटेज अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है.

यह भी पढ़ें: गुरुग्राम-सोहना एलिवेटेड रोड पर कार एक्सीडेंट का CCTV आया सामने, 2 छात्रों की हुई थी मौत

Advertisement

पुलिस ने बताया कि बागपत जिले में एक तेज रफ्तार बाइक, ट्रैक्टर के ट्रॉली से टकरा गई. जिससे ट्रॉली पलट गई और बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार एग्जिट पोल लाइव
    Bypoll Election
    दिल्ली ब्लास्ट
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Buxar Election
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Election 2025
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Advertisement