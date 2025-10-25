scorecardresearch
 

Feedback

गोली लगी, कार एक्सीडेंट हुआ... ऐसे 'भूतिया डॉल' ने नर्क बना दी महिला की जिंदगी

ब्रिटेन की सबसे 'हॉन्टेड डॉल'खरीदने के बाद एक महिला की जिंदगी नर्क से भी बदतर हो गई. ऐसा उस महिला ने दावा किया है जो अजीबोगरीब खिलौने और शापित चीजों को कलेक्ट करने का शौक रखती है. जानते हैं क्या है उस डरावनी शापित गुड़िया की कहानी.

Advertisement
X
डरावने खिलौनों का कलेक्शन रखने वाली महिला ने बताई एक भूतिया गुड़िया की कहानी (Photo - AI generated)
डरावने खिलौनों का कलेक्शन रखने वाली महिला ने बताई एक भूतिया गुड़िया की कहानी (Photo - AI generated)

ब्रिटेन की एक महिला के पास अजीबोगरीब और अलग-अलग अफवाहों से जुड़े खिलौनों, गुड़िया और तंत्र-मंत्र से जुड़ी चीजों का कलेक्शन है. उस महिला का दावा है कि उसने ब्रिटेन की सबसे डरावनी गुड़िया को जब से अपने कलेक्शन में शामिल किया है, उसकी मुश्किलें बढ़ गई है. 

डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक, कॉर्नवॉल की 43 साल की कैंडिस कोलिन्स ने पिछले साल नॉर्मन नामक भूतिया गुड़िया खरीदी थी. तब से इसे अपने शापित वस्तुओं के संग्रह में शामिल कर लिया है - लेकिन उनका कहना है कि उसे घर लाने के बाद हालात  बदतर हो गए हैं.

गुड़िया के कारण नर्क बन गई है जिंदगी
गुड़िया खरीदने वाली महिला का कहना है कि इससे उसकी जिंदगी 'नर्क' बन गई है. ब्रिटेन की सबसे भूतिया गुड़िया खरीदने वाली इस महिला ने खुलासा किया है कि कैसे वह गुड़िया उसके लिए हालात को नर्क से भी बदतर बना दिया. 

सम्बंधित ख़बरें

paperboy-perfect-newspaper-throw-stuns-internet-viral
पेपरबॉय का परफेक्ट थ्रो वायरल, अखबार फेंकने का अनोखा अंदाज देख दंग हुआ इंटरनेट 
man-turns-train-toilet-into-bedroom-viral-video-stuns-internet
‘भाई ने वॉशरूम को बेडरूम बना दिया,’ ट्रेन के टॉयलेट पर शख्स ने ऐसे किया सफर 
कर्नाटक के एक मकान मालिक ने रेडिट पर अपनी परेशानी साझा की कि उनका किरायेदार पिछले एक साल से किराया नहीं दे रहा है. (Photo: AI Generated)
Viral: किरायेदार ने एक साल से नहीं दिया किराया, मकान खाली करने के मांगे ₹3.5 लाख 
Afghanistan Kunar River dam
सिंधु के बाद अब कुनार की मार... पानी के लिए तरसेगा पाकिस्तान! 
TTE sleeping in train
'... और TTE लेटकर वीडियो देख रहे हैं!' शख्स ने दिखाया खचाखच भरी ट्रेन का हाल 

महिला चलाती है पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटिंग ग्रुप
कॉर्निश घोस्ट व्हिस्पर्स नामक एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटिंग ग्रुप चलाने वाली कैंडिस ने क्रिश्चियन हॉक्सवर्थ से नॉर्मन को खरीदा था. उन्होंने दावा किया कि eBay से 3 पाउंड में खिलौना खरीदने के बाद, उन्हें कई बुरी घटनाओं का सामना करना पड़ा. इनमें उनका अपेंडिक्स फटना, गोली लगना और कार के ब्रेक खराब होने की वजह से एक्सीडेंट शामिल है.

Advertisement

कई डरावनी चीजों का घर में होता है आभास
अब कैंडिस का कहना है कि वह भी संघर्ष कर रही हैं. कैंडिस ने कहा कि मुझे लगातार फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं और ऐसा लगता है जैसे कोई हमें देख रहा है. मुझे कुछ बुरे सपने आए हैं, जैसे सड़क पर कोई हमारा पीछा कर रहा हो और फिर स्ट्रीट लैंप एक-एक करके बुझते गए, जब तक कि चारों तरफ घना अंधेरा नहीं छा गया.

मेरे पीछे गुड़ियों के कदमों की आवाज़ आती है. जहां मैं दौड़ना शुरू कर देती हूं और जैसे-जैसे वह मेरे करीब आती हैं, मैं तेजी से दौड़ती जाती हूं. मैं हमेशा किसी के दरवाज़े पर दस्तक देकर मदद मांगती हूं कि वह मुझे वहां से निकाल दे.

काला साया और कदमों की आहट का होता है अहसास
कैंडिस ने कहा कि मैंने बहुत सारी काली परछाइयां और सिगार के धुएं की गंध, साथ ही टिमटिमाती बत्तियां भी देखती हूं. जब भी मैं उन चीजों के पास होती हूं, तो मुझे बहुत तेज़ सिरदर्द होता है. साथ ही चक्कर भी आते हैं और उल्टी भी आती है.

कई बार तो मुझे अपनी कुछ गुड़िया अपनी जगह पर नहीं मिलती हैं, जहां उन्हें रखा गया था. ऐसा लगता है जैसे वे अपने बक्सों से बाहर निकल जाती हैं. नॉर्मन नाम की इस डरावनी गुड़िया से ​​आकर्षित होकर एक शख्स उसे 200 पाउंड में कैंडिस से खरीदा चाहता था. लेकिन, कैंडिस किसी कारणवश उसे नहीं बेच सकी. फिर कुछ ही हफ्तों बाद उसे अपने घर से रहस्यमयी आवाजें आने लगीं, जिनमें एक भयावह किलकारी भी शामिल थी.

Advertisement

कैंडिस के पास है डरावनी और शापित चीजों का कलेक्शन
कैंडिस ने कहा कि नॉर्मन के अलावा भी मैंने काफी ऐसी चीजों का कलेक्शन रखा है, जो शापित हैं. मेरे पास सलेम में हुए डायन मुक़दमों की अख़बार की कटिंग है. वह बहुत दुर्लभ है - दुनिया में सिर्फ़ एक ही ऐसी कटिंग है जो एक संग्रहालय में है और एक मेरे पास. यह 1693 के विचक्राफ्ट को लेकर एक मुकदमें से जुड़ी खबर की कटिंग है. जब भी मैं इसे पढ़ती हूं, मुझे बेहोशी सी महसूस होती है.

मेरे पास एक रोते हुए लड़के की पेंटिंग है. उसे देखकर ऐसा लगता है कि वह अपनी बुरी किस्मत के साथ एक अभिशाप ला रहा है. महिला से मैंने इसे खरीदा था, उसने इसे देने से पहले मुझसे कई बार पूछताछ की थी.

हर एक चीज की है अपनी अलग कहानी
कैंडिस ने अमेरिका से एक भयावह जोकर भी खरीदा है. इसका नाम क्लाइव है, जो अपनी भयावह उपस्थिति के लिए कुख्यात है और कथित तौर पर उसे स्वतंत्र रूप से इधर-उधर घूमते हुए देखा गया है. उनके संग्रह में और भी काफी सारी चीजें हैं. इनमें एक डायबुक जादू-टोना बॉक्स भी शामिल है, जो एक जंगल में मिला था.

इसके अलावा एक शैतान की अंगूठी भी है, जिसे जल्दबाजी में एक चैरिटी शॉप को दान कर दिया गया था, क्योंकि उसके पूर्व मालिक की कथित तौर पर इसे पहनते समय मृत्यु हो गई थी.

Advertisement

उन्होंने बताया कि इसमें कुछ बहुत ही खतरनाक है. मुझे इससे आने वाली बुरी चीजों का आभास होता है. इसलिए मैं इसे शीशे के पीछे रखती हूं. जिस युवक ने इसे खरीदा था, उसके बारे में कहा जाता है कि जब से उसने इसे पहनना शुरू किया है, तब से उसके लिए चीज़ें बहुत बुरी हो गई थीं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    लव राशिफल
    Bihar Election Result 2025
    Mahua Chunav
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Mokama Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    आज का राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Raghopur Election
    Alinagar MLA
    Buxar Election
    करियर राशिफल
    Advertisement