गोली लगी, कार एक्सीडेंट हुआ... ऐसे 'भूतिया डॉल' ने नर्क बना दी महिला की जिंदगी

ब्रिटेन की एक महिला के पास अजीबोगरीब और अलग-अलग अफवाहों से जुड़े खिलौनों, गुड़िया और तंत्र-मंत्र से जुड़ी चीजों का कलेक्शन है. उस महिला का दावा है कि उसने ब्रिटेन की सबसे डरावनी गुड़िया को जब से अपने कलेक्शन में शामिल किया है, उसकी मुश्किलें बढ़ गई है.

डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक, कॉर्नवॉल की 43 साल की कैंडिस कोलिन्स ने पिछले साल नॉर्मन नामक भूतिया गुड़िया खरीदी थी. तब से इसे अपने शापित वस्तुओं के संग्रह में शामिल कर लिया है - लेकिन उनका कहना है कि उसे घर लाने के बाद हालात बदतर हो गए हैं.

गुड़िया के कारण नर्क बन गई है जिंदगी

गुड़िया खरीदने वाली महिला का कहना है कि इससे उसकी जिंदगी 'नर्क' बन गई है. ब्रिटेन की सबसे भूतिया गुड़िया खरीदने वाली इस महिला ने खुलासा किया है कि कैसे वह गुड़िया उसके लिए हालात को नर्क से भी बदतर बना दिया.

महिला चलाती है पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटिंग ग्रुप

कॉर्निश घोस्ट व्हिस्पर्स नामक एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटिंग ग्रुप चलाने वाली कैंडिस ने क्रिश्चियन हॉक्सवर्थ से नॉर्मन को खरीदा था. उन्होंने दावा किया कि eBay से 3 पाउंड में खिलौना खरीदने के बाद, उन्हें कई बुरी घटनाओं का सामना करना पड़ा. इनमें उनका अपेंडिक्स फटना, गोली लगना और कार के ब्रेक खराब होने की वजह से एक्सीडेंट शामिल है.

कई डरावनी चीजों का घर में होता है आभास

अब कैंडिस का कहना है कि वह भी संघर्ष कर रही हैं. कैंडिस ने कहा कि मुझे लगातार फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं और ऐसा लगता है जैसे कोई हमें देख रहा है. मुझे कुछ बुरे सपने आए हैं, जैसे सड़क पर कोई हमारा पीछा कर रहा हो और फिर स्ट्रीट लैंप एक-एक करके बुझते गए, जब तक कि चारों तरफ घना अंधेरा नहीं छा गया.

मेरे पीछे गुड़ियों के कदमों की आवाज़ आती है. जहां मैं दौड़ना शुरू कर देती हूं और जैसे-जैसे वह मेरे करीब आती हैं, मैं तेजी से दौड़ती जाती हूं. मैं हमेशा किसी के दरवाज़े पर दस्तक देकर मदद मांगती हूं कि वह मुझे वहां से निकाल दे.

काला साया और कदमों की आहट का होता है अहसास

कैंडिस ने कहा कि मैंने बहुत सारी काली परछाइयां और सिगार के धुएं की गंध, साथ ही टिमटिमाती बत्तियां भी देखती हूं. जब भी मैं उन चीजों के पास होती हूं, तो मुझे बहुत तेज़ सिरदर्द होता है. साथ ही चक्कर भी आते हैं और उल्टी भी आती है.

कई बार तो मुझे अपनी कुछ गुड़िया अपनी जगह पर नहीं मिलती हैं, जहां उन्हें रखा गया था. ऐसा लगता है जैसे वे अपने बक्सों से बाहर निकल जाती हैं. नॉर्मन नाम की इस डरावनी गुड़िया से ​​आकर्षित होकर एक शख्स उसे 200 पाउंड में कैंडिस से खरीदा चाहता था. लेकिन, कैंडिस किसी कारणवश उसे नहीं बेच सकी. फिर कुछ ही हफ्तों बाद उसे अपने घर से रहस्यमयी आवाजें आने लगीं, जिनमें एक भयावह किलकारी भी शामिल थी.

कैंडिस के पास है डरावनी और शापित चीजों का कलेक्शन

कैंडिस ने कहा कि नॉर्मन के अलावा भी मैंने काफी ऐसी चीजों का कलेक्शन रखा है, जो शापित हैं. मेरे पास सलेम में हुए डायन मुक़दमों की अख़बार की कटिंग है. वह बहुत दुर्लभ है - दुनिया में सिर्फ़ एक ही ऐसी कटिंग है जो एक संग्रहालय में है और एक मेरे पास. यह 1693 के विचक्राफ्ट को लेकर एक मुकदमें से जुड़ी खबर की कटिंग है. जब भी मैं इसे पढ़ती हूं, मुझे बेहोशी सी महसूस होती है.

मेरे पास एक रोते हुए लड़के की पेंटिंग है. उसे देखकर ऐसा लगता है कि वह अपनी बुरी किस्मत के साथ एक अभिशाप ला रहा है. महिला से मैंने इसे खरीदा था, उसने इसे देने से पहले मुझसे कई बार पूछताछ की थी.

हर एक चीज की है अपनी अलग कहानी

कैंडिस ने अमेरिका से एक भयावह जोकर भी खरीदा है. इसका नाम क्लाइव है, जो अपनी भयावह उपस्थिति के लिए कुख्यात है और कथित तौर पर उसे स्वतंत्र रूप से इधर-उधर घूमते हुए देखा गया है. उनके संग्रह में और भी काफी सारी चीजें हैं. इनमें एक डायबुक जादू-टोना बॉक्स भी शामिल है, जो एक जंगल में मिला था.

इसके अलावा एक शैतान की अंगूठी भी है, जिसे जल्दबाजी में एक चैरिटी शॉप को दान कर दिया गया था, क्योंकि उसके पूर्व मालिक की कथित तौर पर इसे पहनते समय मृत्यु हो गई थी.

उन्होंने बताया कि इसमें कुछ बहुत ही खतरनाक है. मुझे इससे आने वाली बुरी चीजों का आभास होता है. इसलिए मैं इसे शीशे के पीछे रखती हूं. जिस युवक ने इसे खरीदा था, उसके बारे में कहा जाता है कि जब से उसने इसे पहनना शुरू किया है, तब से उसके लिए चीज़ें बहुत बुरी हो गई थीं.

