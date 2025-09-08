VIDEO: जब आधी रात बिना वर्दी के सड़क पर निकल पड़े बागपत SP, लगाई पुलिसकर्मियों की 'क्लास'

यूपी के बागपत में क्राइम कंट्रोल को लेकर एसपी सूरज राय एक्शन में आ गए हैं. उन्होंने आधी रात को बिना वर्दी के सड़क पर निकलकर पुलिसकर्मियों की क्लास लगाई. एसपी ने साफ कहा कि अब पुलिस का रेस्पॉन्स टाइम ही उनका असली टेस्ट होगा, और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

दरअसल, बागपत जिले में बढ़ते अपराधों ने पुलिस कप्तान सूरज राय को एक्शन में ला दिया है. दो दिन पहले हाईवे पर एक हत्या के बाद कानून व्यवस्था पर सवाल उठे थे. इसी के चलते आधी रात को सूरज राय बिना वर्दी के सड़क पर निकले. उन्होंने पुलिसकर्मियों की एक ओपन पाठशाला शुरू कर दी.

एसपी ने साफ तौर पर कहा कि अब वह पुलिस के रेस्पॉन्स टाइम में बदलाव देखेंगे. उन्होंने कहा कि उनका विश्वास पहले आता है. इसका मतलब है कि वह यह देखेंगे कि चौकी इंचार्ज अपनी चौकी पर हैं या नहीं और बीट सिपाही रात में गश्त कर रहे हैं या सो रहे हैं.

‘अब रेस्पॉन्स टाइम ही असली टेस्ट’

एसपी सूरज राय ने पुलिसकर्मियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि अब मैं खुद देखूंगा कि पुलिस का रेस्पॉन्स टाइम कितना बदला है, चाहे वह इनडोर हो या आउटडोर. उन्होंने यह भी कहा, “मेरा भरोसा पहले होता है.” उनके इस बयान का सीधा मतलब है कि अब पुलिस को घटनास्थल पर तुरंत पहुंचना होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो कार्रवाई तय है. एसपी का यह अलग अंदाज पुलिसकर्मियों को भी चौंका गया.

Advertisement

लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई

एसपी सूरज राय का साफ संदेश है कि जिले में अपराधी अब चैन से नहीं बैठेंगे और न ही लापरवाह पुलिसकर्मी. उनके मुताबिक, पुलिस की ढिलाई को अब किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. वह खुद इन सभी सवालों का जवाब तलाश रहे हैं कि पुलिस घटनास्थल पर पहुंचने में देरी क्यों करती है. उनका यह कदम जिले में अपराध पर लगाम लगाने की दिशा में एक अहम पहल मानी जा रही है.

---- समाप्त ----