बागपत में बड़ा हादसा, पिकअप वैन पलटने से तीन किसानों की दर्दनाक मौत, आठ घायल

बागपत में शुक्रवार दोपहर दर्दनाक सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई और आठ अन्य घायल हो गए. यह हादसा तब हुआ जब सब्जी लेकर दिल्ली की आजादपुर मंडी जा रही एक पिकअप वैन मीठली गांव के पास पलट गई. हादसे में मौके पर चीख-पुकार मच गई, स्थानीय लोगों ने पुलिस की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया है.

सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत (Photo: Representational Image)
उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में शुक्रवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. सब्जी लेकर दिल्ली की आजादपुर मंडी जा रहे किसानों की पिकअप वैन मीठली गांव के पास पलट गई, जिससे तीन लोगों की मौत हो गई और आठ अन्य घायल हो गए.

वाहन का एक्सल टूटने से हादसा

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक घटना बागपत-मेरठ-सोनीपत हाईवे पर मीठली स्थित सर्वहितकारी इंटर कॉलेज के पास हुई. पुलिस के मुताबिक, यह हादसा पिकअप के एक्सल टूटने की वजह से हुआ. वाहन अचानक नियंत्रण खो बैठा और सड़क पर पलट गया.

पुलिस थाने के प्रभारी दीक्षित कुमार त्यागी ने बताया कि सभी किसान दौला गांव के रहने वाले थे और सब्जियां लेकर दिल्ली की आजादपुर मंडी जा रहे थे. हादसे के बाद स्थानीय ग्रामीणों और पुलिस ने मिलकर बचाव अभियान चलाया और वाहन के नीचे दबे लोगों को बाहर निकाला.

हादसे में तीन लोगों की मौत

घटना में जन मोहम्मद उर्फ जानू (60 वर्ष), राजू (50 वर्ष) और अशफाक (45 वर्ष) की मौत हो गई. वहीं आठ लोग घायल हुए, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है. उसे मेरठ रेफर किया गया है, जबकि बाकी सात को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है.

पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. हादसे के बाद ग्रामीणों में आक्रोश देखा गया और उन्होंने प्रशासन से सड़क पर नियमित मरम्मत और भारी वाहनों की जांच की मांग की.

एसएचओ दीक्षित त्यागी ने बताया कि वाहन को जब्त कर लिया गया है और मामले की जांच जारी है. शुरुआती जांच में वाहन की तकनीकी खराबी को हादसे का कारण माना जा रहा है.


 

