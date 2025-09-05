Baghpat: शादीशुदा पड़ोसन से दिल्लगी... कॉल नहीं उठाया तो युवक ने दीवार फांदकर कर दिया ये कांड

बागपत जिले के थाना दोघट क्षेत्र के रहतना गांव में एकतरफा प्यार का मामला दिल दहला देने वाले जुर्म में बदल गया. गांव का मिलन नाम का युवक अपनी शादीशुदा पड़ोसन दीपा से मोहब्बत करने लगा. किसी तरह उसने महिला का मोबाइल नंबर हासिल किया और लगातार फोन कर अपने इश्क का इजहार करता रहा.

लेकिन दीपा ने हर बार साफ इनकार कर दिया और उससे दूरी बना ली. कई दिनों तक लगातार इनकार और कॉल रिसीव न करने से मिलन का जुनून पागलपन में बदल गया. मंगलवार को जब महिला ने फोन नहीं उठाया तो आरोपी मिलन दीवार फांदकर उसके घर में घुस आया. उसने दीपा से फोन पर बात करने की जिद की, मगर महिला ने एक बार फिर उसका विरोध किया.

एकतरफा प्यार में शादीशुदा महिला की हत्या

पड़ोसन दीपा का दो टूक इनकार आरोपी मिलन को बर्दाश्त नहीं हुआ. गुस्से में उसने बेरहमी से उसका गला दबाकर हत्या कर दी. अचानक हुई इस वारदात से पूरे गांव में सनसनी फैल गई. घटना की सूचना मिलने पर थाना दोघट पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार

Advertisement

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक मिलन को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ शुरू कर दी है. यह घटना इस बात का उदाहरण है कि एकतरफा प्यार का जुनून जब हद से आगे बढ़ता है तो उसके नतीजे बेहद खतरनाक हो सकते हैं.



---- समाप्त ----