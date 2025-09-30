बागपत: नाबालिग छात्रा को 'बेड बॉक्स' में कैद कर जड़ा ताला, पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में किया बरामद, दो किडनैपर अरेस्ट

यूपी के बागपत जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसने इलाके को झकझोर दिया. यहां कॉलेज जाती एक नाबालिग छात्रा को मुस्लिम युवकों ने रास्ते से ही अगवा कर लिया. फिर उसे भट्टा बस्ती के एक मकान में ले जाकर बेड बॉक्स' में कैद कर दिया. युवकों ने छात्रा को बेड़ में बंद कर बाहर से कमरे का ताला जड़ दिया. आइए जानते हैं फिर क्या हुआ...

दरअसल, पूरा मामला कोतवाली खेकड़ा क्षेत्र के एक गांव का है. पीड़ित छात्रा के परिजनों का कहना है कि वे रोजाना की तरह बेटी को स्कूल छोड़कर लौटे थे. कुछ ही देर बाद सूचना मिली कि उनकी बेटी को अगवा कर भट्टा बस्ती के एक मुस्लिम शख्स के मकान में कैद कर लिया गया है.

जब सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची तो दरवाजे के भीतर से हलचल की आवाजें सुनाई दीं. दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी पुलिस ने देखा कि छात्रा बेहोशी की हालत में बेड के बॉक्स में बंद थी. छात्रा का चेहरा डर से सहमा हुआ था. यह दृश्य देखकर पुलिसकर्मी भी कुछ पल के लिए सन्न रह गए.

घटना की खबर पूरे गांव और आसपास के इलाकों में फैलते ही माहौल गर्मा गया. सामाजिक संगठनों ने मोर्चा संभालते हुए कहा कि जब तक आरोपियों पर कठोरतम कार्रवाई नहीं होगी, तब तक विरोध जारी रहेगा. विहिप नेता आकाश त्यागी के मुताबिक, छात्रा ने बताया कि जिस युवक को वो जानती है उसने अपनी पहचान छुपा रखी थी, जिसका पता पुलिस जांच में चला.

Advertisement

पीड़ित पक्ष की जुबानी

बकौल पीड़ित छात्रा- मैं स्कूल जा रही थी तभी पीछे से बाइक आई, जिस पर दो युवक थे, जिसमें एक को मैं जानती थी. उसके बाद मुझे क्या सुंघाया क्या नहीं मुझे नहीं पता. आखिर में मुझे पुलिस घर लेकर आई.

उधर, पीड़िता के कहा― मैं बेटी को स्कूल के लिए छोड़कर आया था. फिर सूचना मिली कि आपकी बेटी का अपहरण हो गया, जो बाद में मुस्लिम परिवार के यहां बेड के अंदर से मिली. पुलिस ने दरवाजा तोड़कर उसे निकाला.

आकाश त्यागी (विहिप नेता) के अनुसार, गांव में एक नाबालिग बच्ची को मुस्लिम युवकों द्वारा अगवा किया गया था. मुस्लिम युवक ने अपना नाम हिंदू बताया था. लेकिन बाद में पता चला कि वो मुस्लिम है.

फिलहाल, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी सागर और साहिद को मौके से ही दबोच लिया. दोनों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की तैयारी है. पुलिस अधिकारियों ने साफ शब्दों में कहा कि इस पूरे कांड में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा.

---- समाप्त ----