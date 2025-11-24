scorecardresearch
 

बागपत: ट्रांसफार्मर पर चढ़ा युवक, हुआ जोरदार धमाका, धू-धू कर जल गई बॉडी

बागपत जिले के बड़ौत कोतवाली क्षेत्र से दिल दहला देने वाला सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है. इसमें एक युवक बिजली के खंभे पर चढ़कर हाई-वोल्टेज ट्रांसफार्मर को पकड़ लेता है. चंद सेकंड में तेज धमाके के साथ आग का विशाल गुबार उठता है और युवक आग की लपटों में घिरकर नीचे गिर पड़ता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है.

बागपत में ट्रांसफार्मर में धमाके से युवक की मौत (Photo- Screengrab)
उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में एक ऐसा दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी है. सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें किसी फिल्मी सीन जैसी लगती हैं, लेकिन हकीकत इतनी भयावह है कि देखते ही रूह कांप जाए. 

वीडियो में एक युवक खुद ट्रांसफार्मर के खंभे पर चढ़ता दिख रहा है और जैसे ही उसने हाई-वोल्टेज ट्रांसफार्मर को पकड़ा- चंद सेकंड में तेज धमाके के साथ आग का विशाल गुबार फूट पड़ा. खौफनाक मौत का CCTV फुटेज वायरल हो रहा है.

दरअसल, वीडियो बड़ौत कोतवाली क्षेत्र का है जहां ट्रांसफार्मर का धमाका इतना जोरदार था कि आसपास मौजूद लोग डर के मारे भाग खड़े हुए. वीडियो में साफ दिखता है कि युवक ने अचानक अपने हाथ ट्रांसफार्मर पर रखे और एक झटके में उसकी पूरी बॉडी आग की लपटों में घिर गई. धमाके के कुछ सेकंड बाद ही युवक नीचे गिर पड़ा. 

वहीं, गंभीर रूप से झुलसे युवक को पहले स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया. डॉक्टरों ने कई घंटे कोशिश की लेकिन झुलसने की गंभीरता इतनी ज्यादा थी कि युवक ने दम तोड़ दिया. मृतक तरुण 12वीं का छात्र बताया जा रहा है. घटना शनिवार रात की करीब 11 बजे की है. पुलिस प्रथम दृष्टया जांच के बाद इसको आत्महत्या मान रही है.

