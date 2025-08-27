घोड़ी के कुआं पूजन का अजब नजारा, मनाया शादी जैसा जश्न, DJ पर जमकर हुआ डांस

बागपत के टिकरी कस्बे में जन्माष्टमी पर एक अनोखी घटना देखने को मिली. परिवार ने अपनी घोड़ी मनु के बच्चे राधा के जन्म पर इंसानी बच्चों की तरह कुंआ पूजन का आयोजन किया. इस मौके पर जश्न का माहौल शादी या बारात जैसा था.

मनु की मां लक्ष्मी की कुछ समय पहले मौत हो गई थी, जिसके बाद मनु को परिवार ने अपने बच्चों की तरह पाला. मनु ने जन्माष्टमी पर एक बच्ची को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया राधा. परिवार ने वचन के अनुसार कुंआ पूजन का आयोजन किया.

घोड़ी मनु के बच्चे के जन्म पर हुआ कुंआ पूजन

पूजन के दौरान मनु घोड़ी को दुल्हन की तरह सजाया गया. गांवभर में जुलूस निकाला गया और मंदिर में पूजा संपन्न की गई. महिलाओं ने डीजे पर झूमकर नृत्य किया और नौजवानों ने डिस्को किया. गांव के लोगों को भी भोज में आमंत्रित किया गया.

कुआं पूजन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

घोड़ी पालक निशा ने बताया कि उनकी इच्छा थी कि मनु के पहले बच्चे के जन्म पर कुंआ पूजन किया जाए, जैसे हिन्दू महिलाओं के बच्चे के जन्म पर होता है. गौरव, घोड़ी के मालिक, ने कहा कि मनु की मां को 11 साल पहले लाया गया था, लेकिन मनु के जन्म के बाद उसकी मां की मृत्यु हो गई थी. इस जश्न और अनोखी रस्म की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. यह घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई है.

