पहले दी थी चेतावनी… फिर 24 घंटे बाद सिखाया सबक, महिला पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान आरोपी को पकड़ा

योगी सरकार के मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला पुलिस सख्ती के साथ एक्शन में है. यहां महिला पुलिस टीम ने कार्रवाई कर एक आरोपी को मुठभेड़ के बीच पकड़ लिया. महिला पुलिस टीम के इस साहस की सराहना हो रही है. एक दिन पहले ही बाइक पर महिला पुलिस कॉन्स्टेबल की रैली निकली थी, जिसमें संदेश दिया गया था कि महिलाओं पर अपराध करने वालों की खैर नहीं होगी.

दरअसल, बागपत के बड़ौत में आनिस नाम के आरोपी ने अपनी नाबालिग बहन पर गोली चला दी थी. घटना उस समय हुई जब पुलिस उसकी बहन को सीडब्ल्यूसी के सामने पेश करने ले जा रही थी. आरोपी ने गोली चलाई, इस दौरान गनीमत रही कि उसे गंभीर चोट नहीं आई. इस वारदात का वीडियो वायरल होते ही हड़कंप मच गया. आरोपी आनिस फरार हो गया था.

इस मामले को लेकर बड़ौत कोतवाली की महिला मिशन शक्ति टीम ने मोर्चा संभाला. इस टीम का नेतृत्व सब-इंस्पेक्टर रितु काजल कर रही थीं, उनके साथ गायत्री राजपूत, शैली मोरल और रितु यादव शामिल थीं. खाकी वर्दी, हाथों में पिस्टल और राइफल और कंधों पर यूपी पुलिस का तमगा- यह वही महिला शक्ति थी, जिसकी झलक एक दिन पहले बाइक रैली में दिखाई दी थी. संदेश था कि महिला पर अपराध करोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा.

देर रात पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी, तभी सूचना मिली कि आनिस सुल्तानपुर हटाना के बस स्टैंड के पास छिपा है. महिला टीम ने घेराबंदी की. अंधेरे में हलचल होते ही आनिस ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, सामने वर्दीधारी दुर्गाएं थीं. अपने बचाव में महिला पुलिस टीम ने जवाबी फायरिंग की तो आनिस के पांव में गोली लगी और वह गिर पड़ा.

इसके बाद महिला पुलिस टीम ने उसकी ऐसी घेराबंदी की और पकड़ लिया. आनिस को घायल हालत में अस्पताल ले जाया गया. तस्वीरों में साफ दिखा कि सरकारी जीप के आगे महिला पुलिसकर्मी राइफल ताने खड़ी थीं और घायल आरोपी बैठा था. महिला पुलिस टीम के इस साहस की खूब सराहना हुई. एएसपी बागपत प्रवीण सिंह चौहान ने कहा कि एक आरोपी ने अपनी नाबालिग बहन पर गोली चलाई थी. महिला मिशन शक्ति टीम से उसकी मुठभेड़ हुई. जवाबी फायरिंग में आरोपी घायल होकर गिरफ्तार कर लिया गया है.

