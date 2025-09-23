scorecardresearch
 

'ए हंसना नहीं...', हमीरपुर एनकाउंटर में जिसे लगी गोली, उसे मुस्कुराता देख बोले दारोगा, वीडियो पर उठे सवाल

हमीरपुर में पुलिस की एक मुठभेड़ पर सवाल खड़े हो गए हैं. मुठभेड़ का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक पुलिस अधिकारी घायल बदमाश से कह रहे हैं, 'हँसना नहीं'. आरोप है कि पुलिस मुठभेड़ के नाम पर शासन और प्रशासन को गुमराह कर रही है.

हमीरपुर एनकाउंटर पर उठे सवाल (Photo- Screengrab)
हमीरपुर एनकाउंटर पर उठे सवाल (Photo- Screengrab)

उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में हुआ एक पुलिस एनकाउंटर सुर्खियों में है. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. लोग इसपर सवाल खड़े कर रहे हैं. इसकी वजह है- लाइट, कैमरा और एक्शन. दरअसल, पुलिस ने एनकाउंटर के बाद जो वीडियो रिलीज किया है उसमें आरोपी हंसता हुआ नजर आ रहा है. वहीं, दारोगा जी उसे हंसने से मना कर रहे हैं. 

आपको बता दें कि हमीरपुर के राठ थाना क्षेत्र में एक कथित पुलिस मुठभेड़ का चौंकाने वाला वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में, मुठभेड़ में घायल बदमाश से थाना इंचार्ज कहते दिख रहे हैं, "हंसना नहीं, लंगड़ाने की एक्टिंग करो." यह वीडियो सामने आने के बाद पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं.

यह घटना 21 सितंबर, 2025 को हुई. पुलिस ने अपहरण के आरोपी विवेक राजपूत को मुठभेड़ में गिरफ्तार करने का दावा किया था, जिसके पैर में गोली लगने की बात कही गई थी. वायरल वीडियो में, पुलिस अधिकारी घायल बदमाश को हंसने से मना कर रहे हैं और उसे लंगड़ाने की एक्टिंग करने के लिए कह रहे हैं. यह वीडियो 23 सितंबर को वायरल हुआ, जिससे पुलिस के दावे पर सवाल खड़े हो गए हैं. 

क्या थी इस 'नकली मुठभेड़' की असली कहानी?

राठ कस्बे से 19 सितंबर को शिवम नामक एक व्यक्ति का अपहरण किया गया था. कुछ देर बाद उसे मारकर फेंक दिया गया. इस मामले में विवेक राजपूत समेत कई लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया था. पुलिस ने 21 सितंबर को विवेक के साथ मुठभेड़ का दावा किया और उसे गिरफ्तार कर लिया. इस मुठभेड़ के बाद राठ के सीओ ने प्रेस नोट जारी कर पुलिस की जमकर तारीफ की थी, जिसमें दावा किया गया था कि पुलिस की जवाबी कार्रवाई में विवेक के पैर में गोली लगी है. 

सीओ ने दी सफाई

वीडियो वायरल होने के बाद जब सीओ राठ राजीव प्रताप सिंह से इस बारे में बात की गई, तो उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि कोई सिपाही हंस रहा होगा, उसी को इंस्पेक्टर ने ऐसा बोला होगा. उन्होंने जोर देकर कहा कि बदमाश को गोली लगी है और उसका मेडिकल भी हुआ है. पुलिस ने इस मुठभेड़ के बाद एक लंबा-चौड़ा प्रेस नोट जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि विवेक राजपूत को अवैध तमंचा और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है. 

