scorecardresearch
 

Feedback

चाऊमीन के लिए टूट पड़े लोग... बागपत में यूपी सरकार के सामूहिक विवाह कार्यक्रम का VIDEO वायरल

बागपत के सामूहिक विवाह में अज़ब नज़ारा देखा गया. यहां चाऊमीन ने ऐसी एंट्री मारी कि फेरे, निकाह और मंत्रों की गूंज के बीच अचानक प्लेटों की खनखनाहट और नूडल्स की खुशबू का महातांडव शुरू हो गया. जिसका वीडियो भी सामने आया है.

Advertisement
X
चाऊमीन खाने की लोगों में मची होड़. (Photo: Screengrab)
चाऊमीन खाने की लोगों में मची होड़. (Photo: Screengrab)

बागपत में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह जहां एक तरफ 7 फेरे, निकाह और खुशियों का मेला बनकर सामने आया. वहीं दूसरी तरफ ‘चाऊमीन’ ने पूरे माहौल में ऐसा तड़का लगाया कि मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. समारोह के बीच जब चाऊमीन काउंटर खुला तो लोग टूट पड़े. आलम यह था कि एक प्लेट चाऊमीन के लिए लोग एक दूसरे पर चढ़ गए.

यह नजारा जो देखा वह हैरान रह गया. क्योंकि जैसे ही गरमागरम चाऊमीन की खुशबू मंडप तक पहुंची, दूल्हा-दुल्हन के रिश्तेदारों में एक अलग ही उत्साह जाग उठा. क्या बच्चे, क्या बुज़ुर्ग, क्या महिलाएं और क्या पुरुष—हर किसी के हाथ में प्लेट था और सब चाऊमीन लेने के लिए काउंटर पर टूट पड़े.

यह भी पढ़ें: 'नंगा करके चौराहे पर घुमाऊंगा', सिद्धार्थनगर में अपना दल (एस) विधायक ने PWD अधिकारी को धमकाया, वीडियो वायरल

सम्बंधित ख़बरें

भोपाल में मोबाइल लुटेरों के हौसले बुलंद.(Photo:AI Generated)
MP: डिप्टी CM के पीए से लूट, मोबाइल छीनकर फरार हुए बाइक सवार  
झांसी स्टेशन पर घायलावस्था में मिला युवक. (Photo: Screengrab)
'मेरी लैला को बुला दो, नहीं तो मर जाऊंगा...', स्टेशन पर एक ही रट लगाते मिला युवक 
पुलिस गिरफ्त में आरोपी ठग. (Photo: ARUN TYAGI/ITG)
नोएडा में फ्रॉड गैंग का पर्दाफाश, ऑनलाइन गेमिंग के जरिए करते थे ठगी... 8 गिरफ्तार 
Rape victim Meet DIG
पुलिसकर्मियों से बचते हुए गैंगरेप पीड़िता दौड़ती हुई DIG के पास पहुंची, फिर... 
Husband strangled his wife and three children to death, then hanged himself
श्रावस्ती में पति ने पत्नी और तीन बच्चों को मौत के घाट उतारा, फिर फांसी लगाकर की खुदकुशी  

चाऊमीन के लिए एक-दूसरे पर टूट पड़े लोग

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि लोग एक-दूसरे से पहले चाऊमीन लेने के लिए कैसे आपाधापी में जुटे थे. किसी की प्लेट ऊपर उठी हुई, किसी की नीचे—और बीच में ‘भैया थोड़ा और डाल दो’ की गुहार. जिससे चाऊमीन सर्व करने वालों के भी पसीने छूट गए.

Advertisement

यह भी पढ़ें: BJP विधायक का पैसे बांटते वीडियो वायरल, RJD की शिकायत पर लाल बाबू गुप्ता पर केस दर्ज

जब स्थिति नहीं संभली तो सर्व करने वाले लोगों ने प्लेट ही उठा ली और भर-भर कर चाऊमीन बांटी. चाऊमीन के लिए लोग ऐसे टूटे थे कि दूल्हा-दूल्हन की भी फिकर नहीं थी.  

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव रिजल्ट 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Dharmendra Health
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Buxar Election
    Advertisement