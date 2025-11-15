चाऊमीन के लिए टूट पड़े लोग... बागपत में यूपी सरकार के सामूहिक विवाह कार्यक्रम का VIDEO वायरल

बागपत में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह जहां एक तरफ 7 फेरे, निकाह और खुशियों का मेला बनकर सामने आया. वहीं दूसरी तरफ ‘चाऊमीन’ ने पूरे माहौल में ऐसा तड़का लगाया कि मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. समारोह के बीच जब चाऊमीन काउंटर खुला तो लोग टूट पड़े. आलम यह था कि एक प्लेट चाऊमीन के लिए लोग एक दूसरे पर चढ़ गए.

और पढ़ें

यह नजारा जो देखा वह हैरान रह गया. क्योंकि जैसे ही गरमागरम चाऊमीन की खुशबू मंडप तक पहुंची, दूल्हा-दुल्हन के रिश्तेदारों में एक अलग ही उत्साह जाग उठा. क्या बच्चे, क्या बुज़ुर्ग, क्या महिलाएं और क्या पुरुष—हर किसी के हाथ में प्लेट था और सब चाऊमीन लेने के लिए काउंटर पर टूट पड़े.

यह भी पढ़ें: 'नंगा करके चौराहे पर घुमाऊंगा', सिद्धार्थनगर में अपना दल (एस) विधायक ने PWD अधिकारी को धमकाया, वीडियो वायरल

चाऊमीन के लिए एक-दूसरे पर टूट पड़े लोग

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि लोग एक-दूसरे से पहले चाऊमीन लेने के लिए कैसे आपाधापी में जुटे थे. किसी की प्लेट ऊपर उठी हुई, किसी की नीचे—और बीच में ‘भैया थोड़ा और डाल दो’ की गुहार. जिससे चाऊमीन सर्व करने वालों के भी पसीने छूट गए.

Advertisement

यह भी पढ़ें: BJP विधायक का पैसे बांटते वीडियो वायरल, RJD की शिकायत पर लाल बाबू गुप्ता पर केस दर्ज

जब स्थिति नहीं संभली तो सर्व करने वाले लोगों ने प्लेट ही उठा ली और भर-भर कर चाऊमीन बांटी. चाऊमीन के लिए लोग ऐसे टूटे थे कि दूल्हा-दूल्हन की भी फिकर नहीं थी.

---- समाप्त ----