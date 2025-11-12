scorecardresearch
 

'नंगा करके चौराहे पर घुमाऊंगा', सिद्धार्थनगर में अपना दल (एस) विधायक ने PWD अधिकारी को धमकाया, वीडियो वायरल

अपना दल (एस) विधायक विनय वर्मा ने सिद्धार्थनगर PWD रेस्ट हाउस में अधिशासी अभियंता कमल किशोर को सरेआम धमकाया. विधायक ने अधिकारी पर जनता को परेशान करने, दलाली करने और मुख्यमंत्री का नाम बदनाम करने का आरोप लगाया. रेस्ट हाउस में ठेकेदार के साथ अधिकारी को देखकर विधायक आगबबूला हो गए और उन्होंने अधिकारी को "नंगा करके चौराहे पर घुमाने" की धमकी दी. यह पूरा घटनाक्रम फेसबुक पर लाइव किया गया.

विधायक विनय वर्मा ने PWD अधिकारी को हड़काया (Photo- Screengrab)
यूपी के सिद्धार्थनगर की शोहरतगढ़ विधानसभा से अपना दल (एस) के विधायक विनय वर्मा का एक  वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वह PWD के अधिशासी अभियंता कमल किशोर को सरेआम धमकाते हुए नजर आ रहे हैं. विधायक ने अधिकारी पर मुख्यमंत्री का नाम बदनाम करने और दलाली का अड्डा चलाने का आरोप लगाया. यह पूरी घटना उन्होंने अपनी फेसबुक आईडी से लाइव की. 

विधायक क्यों हुए आगबबूला?

अपना दल (एस) के विधायक विनय वर्मा ने PWD अधिकारी कमल किशोर को जमकर हड़काया. यह घटना सिद्धार्थनगर जिले के PWD रेस्ट हाउस में हुई. विधायक ने अधिकारी पर जनता को परेशान करने और दलाली करने का आरोप लगाया. विधायक ने अधिकारी को नंगा करके चौराहे पर घुमाने की धमकी तक दे डाली. यह पूरा मामला उनकी फेसबुक आईडी से लाइव किया गया था. 

अचानक पहुंचे रेस्ट हाउस, फिर लगे धमकाने 

विधायक विनय वर्मा अपने समर्थकों के साथ अचानक PWD रेस्ट हाउस पहुंचे और एक कमरे का दरवाजा खोला. कमरे में अधिशासी अभियंता कमल किशोर, दूसरे जिले में तैनात एक कर्मचारी और PWD ठेकेदार कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ओम प्रकाश चौबे बैठे थे. इन्हें देखते ही विधायक गुस्से से भड़क उठे. 

कमरे में क्या चल रहा था?

गुस्साए विधायक ने अधिकारी कमल किशोर से चिल्लाते हुए पूछा, "हॉस्पिटल में, झूठ बोलते हो. मारूंगा जूता यही झूठ बोलोगे. यहां कैसे? विधायक के पास आ नहीं रहे हो यहां दलाली का अड्डा बनाया है तुमने. बैठ यहां. मुकदमा दर्ज कराऊंगा." विधायक ने आरोप लगाया कि अधिकारी ने ज्वाइन करने के बाद उनका फोन नहीं उठाया और कह रहे थे कि वह 'हॉस्पिटल में एडमिट' हैं. 

विधायक ने अधिकारी को 'बेशरम आदमी' और 'नीच आदमी' कहते हुए कहा कि जब जनता परेशान हो रही है, तब वह 'ब्लैक लिस्टेड' ठेकेदार के साथ यहां दलाली का अड्डा बनाए हुए हैं. उन्होंने मुख्यमंत्री का नाम बदनाम करने का भी आरोप लगाया और कहा कि उनके मुख्यमंत्री 24 घंटे काम करते हैं, और यह लोग दलाली कर रहे हैं. 

वायरल वीडियो में क्या है धमकी?

विधायक विनय वर्मा ने अधिकारी को सरेआम धमकाते हुए कहा, "नंगा करके चौराहे पर घुमाऊंगा नंगा करके. नंगा करके, नंगा करके घुमाऊंगा.  पूरा प्रदेश देखेगा." उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कमल किशोर उन लोगों के साथ बैठे हैं जिन्होंने विधायक के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए थे. वर्मा ने कहा कि वह दूसरे टाइप के विधायक हैं और उन्हें मुकदमे से कोई फर्क नहीं पड़ता. 

कमरे में मौजूद ठेकेदार ने विधायक के सामने कहा कि अधिकारी कमल किशोर उनका दोस्त है. विधायक ने कहा कि वह गवर्नर साहब के कार्यक्रम से आ रहे हैं और उनका समय बर्बाद किया जा रहा है. उन्होंने अधिकारी को अपनी विधानसभा के सारे काम की डिटेल निकलवाने को कहा और चेतावनी दी कि आगे से ऐसी गलती न हो. 

