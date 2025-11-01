scorecardresearch
 

पड़ोसन भाभी को देखकर बार-बार सलाम कर रहा था युवक... इसी बात पर मोहल्ले में चलने लगे लाठी-डंडे

यूपी के बागपत में सनसनीखेज घटना सामने आई है. यहां एक युवक का बार-बार पड़ोस में रहने वाली भाभी को सलाम करना भारी पड़ गया. विवाद इतना बढ़ गया कि देखते ही देखते लाठियां चल गईं, जिसमें महिला समेत चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. लाठियां चलीं तो पूरे मोहल्ले में अफरा-तफरी मच गई.

मारपीट की घटना में घायल हो गए लोग. (Photo: Screengrab)
मारपीट की घटना में घायल हो गए लोग. (Photo: Screengrab)

यूपी के बागपत में एक मामूली सी बात ने ऐसा बवंडर खड़ा किया कि पूरा मोहल्ला दहशत में आ गया. दरअसल, कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले में पड़ोसी युवक विवाहित महिला को बार-बार सलाम कर रहा था. इसी बात को लेकर विवाद हो गया, जो देखते ही देखते हिंसक हो बैठा. लाठी-डंडे लेकर दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए, और मारपीट होने लगी. इस विवाद में एक महिला समेत चार लोग घायल हो गए. घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. 

पीड़ित परिवार के अनुसार, महिला अपने घर की चौखट पर खड़ी थी, तभी पड़ोस में रहने वाला फिरोज नाम का युवक वहां से गुजरा और उसने महिला को सलाम किया. महिला ने जवाब नहीं दिया, लेकिन फिरोज बार-बार सलाम करता रहा. महिला ने एतराज जताया तो बात बढ़ गई. देखते ही देखते सलाम का ये सिलसिला तकरार में बदल गया और गाली-गलौज शुरू हो गई.

कुछ ही मिनट में दोनों ओर से लोग इकट्ठा हो गए. आरोप है कि गुस्से में आकर फिरोज ने लाठी उठा ली और महिला के परिवार पर हमला कर दिया. उसने महिला, उसकी छोटी बेटी और दो अन्य रिश्तेदारों को बेरहमी से पीट डाला. चारों लोग गंभीर हालत में लहूलुहान हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया.

यह भी पढ़ें: लखनऊ: छात्रा ने सोसायटी के सेक्रेटरी पर छेड़खानी और मारपीट का आरोप, वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई

घायल महिला के देवर नूर मोहम्मद ने कहा कि पड़ोसी फिरोज बार-बार भाभी को सलाम कर रहा था. जब भाभी ने विरोध किया तो उसने लाठी से हमला कर दिया. वह थाने का मुखबिर है. घटना के बाद मोहल्ले में अफरा-तफरी मच गई. महिलाओं और बच्चों की चीख-पुकार सुनकर लोग घरों से बाहर निकले. कुछ लोगों ने बीच-बचाव किया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया.

इस मामले को लेकर पुलिस ने अपने आधिकारिक X (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर बयान जारी करते हुए कहा कि घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है. आरोपियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

