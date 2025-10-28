लखनऊ: छात्रा ने सोसायटी के सेक्रेटरी पर छेड़खानी और मारपीट का आरोप, वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. मड़ियांव थाना क्षेत्र की एल्डिको सिटी सोसायटी में रहने वाले एक भाई-बहन ने सोसायटी के सेक्रेटरी और उसके साथियों पर मारपीट और छेड़खानी का आरोप लगाया है. इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

पीड़िता शालू चौरसिया ने कैमरे पर आकर कहा कि सोसायटी के सेक्रेटरी रमन सिंह पिछले दो महीने से उन्हें परेशान कर रहे थे. उन्होंने आरोप लगाया कि रमन सिंह ने उनसे शारीरिक संबंध बनाने की मांग की और मना करने पर धमकाया. शालू का कहना है कि इसके बाद दो लड़कों ने उनकी स्कूटी पर हमला किया और उन्हें गालियां दीं. विरोध करने पर रमन सिंह ने उनके फ्लैट में घुसकर भाई-बहन के साथ मारपीट की.

सोसायटी में भाई-बहन के साथ मारपीट

घटना के बाद शालू मड़ियांव थाने पहुंचीं, लेकिन उन्होंने दावा किया कि पुलिस ने उनकी तहरीर नहीं ली. इसी वजह से उन्होंने अपने भाई के साथ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर न्याय की गुहार लगाई. वीडियो वायरल होते ही पुलिस सक्रिय हो गई और आरोपी रमन सिंह व अन्य पर एफआईआर दर्ज कर ली गई.हालांकि, सोसायटी के अन्य निवासियों ने शालू के आरोपों को झूठा बताया है.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

डॉक्टर कल्पना भदौरिया ने कहा कि यह वीडियो पहले से योजना बनाकर बनाया गया है. उन्होंने बताया कि शालू पहले भी रमन सिंह पर आरोप लगा चुकी हैं, लेकिन बाद में उन्हें पहचान नहीं पाईं. एक अन्य निवासी ममता ने कहा कि शालू का व्यवहार सोसायटी में ठीक नहीं है और वह कई बार गार्ड्स से भी झगड़ा कर चुकी हैं. फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और सभी पक्षों से पूछताछ की जा रही है.

