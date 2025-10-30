scorecardresearch
 

Feedback

बीचे सड़क ताऊ पर टूट पड़े भाई बहन की गुंडई, 5 सेकंड में किए 15 वार... वायरल हुआ वीडियो

उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के हिलवाड़ी गांव में भाई-बहन ने पैसों और मकान विवाद में अपने ताऊ राजेंद्र और भाभी पर लाठियों से हमला कर दिया. CCTV में दोनों की हैवानियत कैद हो गई. उन्होंने ताऊ पर 5 सेकंड में 15 वार किए. घटना के बाद गांव में दहशत फैल गई. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Advertisement
X
बीचे सड़क ताऊ पर टूट पड़े भाई बहन की गुंडई वायरल (Photo: ITG)
बीचे सड़क ताऊ पर टूट पड़े भाई बहन की गुंडई वायरल (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश में बागपत के बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के हिलवाड़ी गांव में भाई-बहन ने मिलकर ऐसी गुंडई दिखाई कि पूरा गांव सहम गया. महज पैसों के विवाद को लेकर दोनों ने रिश्तों को शर्मसार कर दिया.CCTV फुटेज में कैद इस वारदात को देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं. दोनों ने अपने रिश्ते के ताऊ पर लाठियों से हमला कर दिया. उन्होंने बुजुर्ग पर सिर्फ 5 सेकंड में 15 वार कर डाले.

वायरल वीडियो में दिख रहे आरोपी युवक का नाम अंकुर है जो पहले अपने ही ताऊ राजेन्द्र पर टूट पड़ा. लाठी इतनी तेजी से बरसाई कि गिनना मुश्किल हो गया. 5 सेकंड में 15 वार कर उसने  राजेन्द्र को बेरहमी से पीट दिया. फिर उसकी बहन रचना दौड़ते  हुए आई और उसने भी बेरहमी दिखाई. दोनों भाई बहन ने ताऊ से अलावा उनकी बहू यानी रिश्ते में अपनी भाभी पर भी खूब लाठियां बरसाईं. दोनों मिलकर ऐसी हैवानियत दिखा रहे थे जैसे किसी गहरी  दुश्मन से बदला ले रहे हों.

आसपास खड़े लोग तमाशा देखते रहे, लेकिन भाई-बहन का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था. CCTV फुटेज में दिख रहा है कि दोनों ने मिलकर भाभी को घेर लिया है और लगातार प्रहार कर रहे है. इसके बाद अंकुर हाथ में लाठी लेकर बेखौफ दबंग की तरह गांव में घूमता है. जनाकरी के मुताबिक मामला मकान को लेकर था. मकान राजेन्द्र का है लेकिन उसका छोटा भाई देवेन्द्र (आरोपी भाई- बहन का पिता) उसपर कब्जा चाहता है. घटना के बाद गांव में दहशत है. हालांकि ये घटना इंसानियत पर प्रहार थी. CCTV में कैद इस हैवानियत ने दिखा दिया कि जब रिश्तों पर जर जोरू या जमीन का जहर चढ़ जाए, तो अपने भतीजे भतीजी भी जल्लाद बन जाते हैं.
 

सम्बंधित ख़बरें

The arrogance of power! BJP leader forced a businessman to bow down in front of the police.
BJP नेता की गुंडई, पुलिस के सामने व्यापारी से रगड़वाई नाक; Video 
hardoi girl took out revolver at petrol pump
हरदोई में गुंडई... महिला ने पेट्रोल पंपकर्मी के सीने पर तान दी रिवॉल्वर, इस बात पर भड़की 
Riding a bike for 1714 meters on one tire... and without hands
बिना हैंडल पकड़े 1714 मीटर बाइक चलाई, भारतीय सेना के जवान का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज 
अफसर के पिता को रंगरेलियां मनाते पकड़ा. (Photo Screengrab)
अफसर के पिता को रंगरेलियां मनाते पकड़ा, हाथ जोड़कर मांगी माफी 
युवक ने सरेराह महिला को बेरहमी से पीटा, Video 
---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    बिहार चुनाव लाइव
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Mokama Election
    Gopalganj Election
    Buxar Election
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Election 2025
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Advertisement