बीचे सड़क ताऊ पर टूट पड़े भाई बहन की गुंडई, 5 सेकंड में किए 15 वार... वायरल हुआ वीडियो

उत्तर प्रदेश में बागपत के बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के हिलवाड़ी गांव में भाई-बहन ने मिलकर ऐसी गुंडई दिखाई कि पूरा गांव सहम गया. महज पैसों के विवाद को लेकर दोनों ने रिश्तों को शर्मसार कर दिया.CCTV फुटेज में कैद इस वारदात को देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं. दोनों ने अपने रिश्ते के ताऊ पर लाठियों से हमला कर दिया. उन्होंने बुजुर्ग पर सिर्फ 5 सेकंड में 15 वार कर डाले.

वायरल वीडियो में दिख रहे आरोपी युवक का नाम अंकुर है जो पहले अपने ही ताऊ राजेन्द्र पर टूट पड़ा. लाठी इतनी तेजी से बरसाई कि गिनना मुश्किल हो गया. 5 सेकंड में 15 वार कर उसने राजेन्द्र को बेरहमी से पीट दिया. फिर उसकी बहन रचना दौड़ते हुए आई और उसने भी बेरहमी दिखाई. दोनों भाई बहन ने ताऊ से अलावा उनकी बहू यानी रिश्ते में अपनी भाभी पर भी खूब लाठियां बरसाईं. दोनों मिलकर ऐसी हैवानियत दिखा रहे थे जैसे किसी गहरी दुश्मन से बदला ले रहे हों.

आसपास खड़े लोग तमाशा देखते रहे, लेकिन भाई-बहन का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था. CCTV फुटेज में दिख रहा है कि दोनों ने मिलकर भाभी को घेर लिया है और लगातार प्रहार कर रहे है. इसके बाद अंकुर हाथ में लाठी लेकर बेखौफ दबंग की तरह गांव में घूमता है. जनाकरी के मुताबिक मामला मकान को लेकर था. मकान राजेन्द्र का है लेकिन उसका छोटा भाई देवेन्द्र (आरोपी भाई- बहन का पिता) उसपर कब्जा चाहता है. घटना के बाद गांव में दहशत है. हालांकि ये घटना इंसानियत पर प्रहार थी. CCTV में कैद इस हैवानियत ने दिखा दिया कि जब रिश्तों पर जर जोरू या जमीन का जहर चढ़ जाए, तो अपने भतीजे भतीजी भी जल्लाद बन जाते हैं.



