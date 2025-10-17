scorecardresearch
 

अयोध्या में वर्ल्ड रिकॉर्ड की तैयारी, सरयू घाट पर 2100 आर्चकों की सामूहिक आरती से गूंजेगी रामनगरी

अयोध्या में दीपोत्सव पर सरयू घाट इतिहास रचने को तैयार है. 2100 आर्चक एक साथ आरती कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का प्रयास करेंगे. गिनीज टीम मौके पर पहुंच चुकी है और आर्चकों को विशेष प्रशिक्षण दे रही है. आयोजन में एकरूपता और भव्यता देखने को मिल रही है.

अयोध्या में वर्ल्ड रिकॉर्ड की तैयारी (Photo: Screengrab)
रामनगरी अयोध्या इस दीपोत्सव पर एक ऐतिहासिक पल की गवाह बनने जा रही है. सरयू घाट पर शनिवार को 2100 आर्चक एक साथ दीप जलाकर भव्य आरती करेंगे. यह आयोजन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.

गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम आज अयोध्या पहुंची और पूरे कार्यक्रम का निरीक्षण किया. उन्होंने सभी आर्चकों को रिकॉर्ड के मानकों के अनुसार विशेष प्रशिक्षण दिया. इस प्रशिक्षण में एक समान वेशभूषा, सामूहिक तालमेल और आरती की एकरूपता बनाए रखने पर खास ध्यान दिया गया.

2100 आर्चक एक साथ दीप जलाकर करेंगे भव्य आरती

रिहर्सल के दौरान सरयू घाट पर अनुशासन, श्रद्धा और भव्यता का अनोखा संगम देखने को मिला. आयोजन की अगुवाई निश्चल बारोट कर रहे हैं जो इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे हैं.

गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम अयोध्या पहुंची

इस विश्व रिकॉर्ड का उद्देश्य अयोध्या की आध्यात्मिक महिमा को वैश्विक मंच पर स्थापित करना है. आयोजन स्थल पर हजारों श्रद्धालु इस अद्भुत क्षण के साक्षी बनेंगे. दीपोत्सव के इस आयोजन से अयोध्या एक बार फिर विश्व मानचित्र पर अपनी चमक बिखेरने को तैयार है.
 

