अयोध्या में वर्ल्ड रिकॉर्ड की तैयारी, सरयू घाट पर 2100 आर्चकों की सामूहिक आरती से गूंजेगी रामनगरी

रामनगरी अयोध्या इस दीपोत्सव पर एक ऐतिहासिक पल की गवाह बनने जा रही है. सरयू घाट पर शनिवार को 2100 आर्चक एक साथ दीप जलाकर भव्य आरती करेंगे. यह आयोजन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.

गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम आज अयोध्या पहुंची और पूरे कार्यक्रम का निरीक्षण किया. उन्होंने सभी आर्चकों को रिकॉर्ड के मानकों के अनुसार विशेष प्रशिक्षण दिया. इस प्रशिक्षण में एक समान वेशभूषा, सामूहिक तालमेल और आरती की एकरूपता बनाए रखने पर खास ध्यान दिया गया.

रिहर्सल के दौरान सरयू घाट पर अनुशासन, श्रद्धा और भव्यता का अनोखा संगम देखने को मिला. आयोजन की अगुवाई निश्चल बारोट कर रहे हैं जो इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे हैं.

इस विश्व रिकॉर्ड का उद्देश्य अयोध्या की आध्यात्मिक महिमा को वैश्विक मंच पर स्थापित करना है. आयोजन स्थल पर हजारों श्रद्धालु इस अद्भुत क्षण के साक्षी बनेंगे. दीपोत्सव के इस आयोजन से अयोध्या एक बार फिर विश्व मानचित्र पर अपनी चमक बिखेरने को तैयार है.



