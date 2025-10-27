scorecardresearch
 

Feedback

अयोध्या: राम मंदिर निर्माण का काम पूरा, परकोटा के छह मंदिर भी तैयार, जानिए क्या बाकी

'श्री राम जन्म-भूमि तीर्थ क्षेत्र' ने बताया कि समस्त रामभक्तों के लिए यह हर्ष का विषय है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से संबंधित सभी मुख्य कार्य पूरे हो चुके हैं. मुख्य मंदिर, परकोटा के छह मंदिर, शेषावतार मंदिर और सप्त मंडप के मंदिर भी पूरी तरह बन चुके हैं. भक्तों की सुविधा और व्यवस्था से जुड़े सभी कार्य भी पूर्णता प्राप्त कर चुके हैं.

Advertisement
X
पीएम मोदी 25 नवंबर को अयोध्या राम मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज फहराएंगे. (Photo: X/@ShriRamTeerth)
पीएम मोदी 25 नवंबर को अयोध्या राम मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज फहराएंगे. (Photo: X/@ShriRamTeerth)

'श्री राम जन्म-भूमि तीर्थ क्षेत्र' ने 'एक्स' पर पोस्ट कर बताया कि अयोध्या के श्रीराम मंदिर निर्माण से संबंधित सभी कार्य पूरे हो चुके हैं. मुख्य मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है. परकोटा के छह मंदिर, जिनमें भगवान शिव, भगवान गणेश, भगवान हनुमान, सूर्यदेव, देवी भगवती, देवी अन्नपूर्णा और शेषावतार मंदिर शामिल हैं, पूर्ण हो चुके हैं. 

इन मंदिरों पर ध्वजदंड और कलश स्थापित किए जा चुके हैं. सप्त मंडप यानी महर्षि वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, निषादराज, शबरी एवं ऋषि पत्नी अहल्या के मंदिरों का निर्माण भी पूरा हो चुका है. 

इन मुख्य संरचनाओं के अतिरिक्त, संत तुलसीदास मंदिर का निर्माण भी पूरा हो चुका है. साथ ही, जटायु और गिलहरी की प्रतिमाएं भी स्थापित की जा चुकी हैं. मंदिर निर्माण से जुड़े ये सभी कार्य अब पूर्णता प्राप्त कर चुके हैं. रामभक्तों के लिए यह खबर उत्साहवर्धक है, क्योंकि दशकों के इंतजार के बाद भव्य मंदिर का स्वरूप पूरी तरह से सामने आ गया है. 

सम्बंधित ख़बरें

court demo
राम मंदिर फैसले को चुनौती देने वाले वकील पर कोर्ट ने लगाया 6 लाख का जुर्माना 
PM Modi will hoist the saffron flag at the top of the Ayodhya Ram Temple on 25th November
प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब 'ध्वजारोहण'... राम मंदिर के शिखर पर PM मोदी फहराएंगे धर्म ध्वज 
Those who keep the entire town clean should have a clean neighborhood as well.
द‍िवाली के मौके पर अयोध्या राममंद‍िर पहुंचे सीएम योगी, क‍िए दर्शन-पूजन 
CM Yogi attack opposition in Ayodhya
'उन्होंने भक्तों पर गोलियां चलाईं, हमने दीये जलाए', CM योगी का अयोध्या में विपक्ष पर तीखा हमला 
अयोध्या के राम मंदिर में भक्तों की मौजूदगी में बड़ी धूपबत्ती का प्रज्वलन (Photo: Youtube/@golutiwary1387)
मंगलदीप ने बनाया रिकॉर्ड... राम मंदिर में जलाई गई विशाल धूपबत्ती, भक्तों में उत्साह 

दर्शनार्थियों की सुविधा के कार्य पूरे

जिन कार्यों का सीधा संबंध दर्शनार्थियों की सुविधा या व्यवस्था से है, वे सभी कार्य पूर्ण हो चुके हैं. मानचित्र के अनुसार सड़कें बनाने और फ़्लोरिंग पर पत्थर लगाने का कार्य L&T द्वारा किया जा रहा है. भूमि सौंदर्यीकरण, हरियाली और लैंडस्केपिंग के साथ 10 एकड़ में पंचवटी निर्माण का कार्य GMR द्वारा तेजी से किया जा रहा है. 

Advertisement

हालांकि, अभी भी कुछ कार्य चल रहे हैं, जिनका संबंध सीधे जनता से नहीं है. जैसे- 3.5 किलोमीटर लंबी चारदीवारी, ट्रस्ट कार्यालय, अतिथि गृह और सभागार का निर्माण आदि. 

उधर, अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं. पीएम नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को राम मंदिर के 161 फुट ऊंचे शिखर पर 22x11 फीट का भगवा ध्वज फहराएंगे. यह कार्यक्रम प्राण प्रतिष्ठा की तरह ही भव्य होगा और मंदिर निर्माण पूर्ण कार्य होने का प्रतीक बनेगा. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    आज का राशिफल
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    लव राशिफल
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Bihar Election Result 2025
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Mahua Chunav
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Advertisement