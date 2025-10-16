जय श्रीराम के उद्घोष के साथ राम की पैड़ी के लिए रवाना हुए वालंटियर, 56 घाटों पर जगमगाएंगे 28 लाख दीप

अयोध्या में नौवें दीपोत्सव 2025 को ऐतिहासिक और भव्य बनाने की तैयारी जोरों पर है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय प्रशासन पूरे आयोजन को दिव्य रूप देने में जुटा हुआ है. गुरुवार को कुलपति डॉ. बिजेंद्र सिंह ने राम की पैड़ी पहुंचकर तैयारियों का निरीक्षण किया. उन्होंने कहा कि दीपोत्सव केवल आयोजन नहीं, बल्कि आस्था और परंपरा का प्रतीक है.

सुबह 10 बजे विश्वविद्यालय परिसर से सात बसों में सवार होकर वालंटियर जय श्रीराम के उद्घोष के साथ दीपोत्सव स्थल के लिए रवाना हुए. दीपोत्सव यातायात समिति के संयोजक प्रो. अनूप कुमार की देखरेख में घाटों पर दीए बिछाने का कार्य शुरू हुआ. घाटों पर युवा वालंटियर पूरे उत्साह के साथ दीप सजा रहे थे.

अयोध्या में नौवें दीपोत्सव को भव्य बनाने की तैयारी

दीपोत्सव नोडल अधिकारी प्रो. संत शरण मिश्र ने बताया कि 56 घाटों पर दीप सजाने का काम तेजी से चल रहा है. 18 अक्टूबर तक यह कार्य पूरा हो जाएगा. 19 अक्टूबर को दीपोत्सव के दिन वालंटियर दीपों में तेल और बाती डालकर उन्हें प्रज्वलित करेंगे.

वालंटियर दीपोत्सव स्थल पहुंचने के लिए रवाना

विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी वालंटियरों के लिए आईकार्ड अनिवार्य किया है. शुक्रवार तक उन्हें टी-शर्ट और कैप भी वितरित की जाएंगी. इस बार 56 घाटों पर 26 लाख 11 हजार 101 दीप जलाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा. कुल 28 लाख दीप घाटों पर बिछाए जा रहे हैं. कुलपति ने कहा कि यह दीपोत्सव केवल अयोध्या की नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक आत्मा का वैश्विक प्रदर्शन है. घाटों पर काम करते युवाओं की सेवा और समर्पण इस आयोजन को राममय अयोध्या की आत्मा बना रहे हैं.



