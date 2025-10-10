scorecardresearch
 

भगवान श्रीराम की नगरी अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, शहर सजने को तैयार

अयोध्या दीपोत्सव-2025 के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं. मुख्यमंत्री और राज्यपाल के कार्यक्रमों के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं. राम की पैड़ी, सरयू घाट, रामकथा पार्क सहित सभी प्रमुख स्थलों पर मजिस्ट्रेट और पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है. 47 रिजर्व मजिस्ट्रेट किसी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए तैनात रहेंगे.

भगवान श्रीराम की नगरी अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी (Photo: Screengrab)
भगवान श्रीराम की नगरी अयोध्या दीपोत्सव-2025 के पावन अवसर पर फिर एक बार जगमगाने को तैयार है. 17 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक प्रस्तावित इस प्रांतीयकृत मेले में प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थागत तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में आयोजित यह आयोजन न केवल भव्यता का प्रतीक है बल्कि भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक गौरव का भी उत्सव माना जाता है.

जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे ने दीपोत्सव के दौरान कार्यक्रमों के शांतिपूर्ण संचालन, कानून व्यवस्था बनाए रखने और वीवीआईपी आगमन के दृष्टिगत मजिस्ट्रेट ड्यूटी तैनात की है. अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में पुलिस और अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्यक्रमों को सफल बनाएंगे.

डीएम ने सौंपी जिम्मेदारी, मजिस्ट्रेट ड्यूटी तैनात

दीप प्रज्ज्वलन के लिए अपर जिलाधिकारी नगर और तीर्थ विकास परिषद के संयुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रेम नारायण सिंह को प्रभारी बनाया गया है. शोभायात्रा की व्यवस्था मुख्य राजस्व अधिकारी गजेन्द्र कुमार के अधीन होगी. हेलीपैड, पुष्पवर्षा मंच और रामकथा पार्क की पूरी व्यवस्था मुख्य राजस्व अधिकारी बाबूराम देखेंगे.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में डिप्टी कलेक्टर संतोष कुमार कुशवाहा प्रभारी मजिस्ट्रेट होंगे. राज्यपाल के कार्यक्रमों के लिए उप जिलाधिकारी बीकापुर सुश्री श्रेया जिम्मेदार होंगी. सरयू अतिथि गृह में वीवीआईपी अतिथियों के खान-पान और सत्कार की व्यवस्था उप जिलाधिकारी सदर राम प्रसाद त्रिपाठी के नेतृत्व में सुनिश्चित होगी.

राम की पैड़ी, रामकथा पार्क और घाटों की व्यवस्था

रामकथा पार्क की संपूर्ण व्यवस्था मुख्य विकास अधिकारी कृष्ण कुमार सिंह देखेंगे. राम की पैड़ी के भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम की जिम्मेदारी एडीएम वित्त एवं राजस्व महेन्द्र कुमार सिंह के अधीन होगी. नया घाट और सरयू आरती स्थल की पूरी व्यवस्था एडीएम प्रशासन अनिरुद्ध प्रताप सिंह देखेंगे.

मीडिया टीम नौका संचालन और घाट प्रबंधन की जिम्मेदारी एएम बाराबंकी विवेकशील यादव और जिला सूचना अधिकारी संतोष कुमार द्विवेदी के पास होगी. यातायात व्यवस्था के प्रभारी एडीएम एलओ इन्द्राकान्त द्विवेदी रहेंगे. सभी प्रमुख स्थलों पर वीवीआईपी सुरक्षा, बैरिकेडिंग और मंच सुरक्षा पर विशेष ध्यान रखा जाएगा.

यातायात और सुरक्षा पर विशेष ध्यान

20 अक्टूबर को मुख्य दीपोत्सव दिवस पर श्रीराम जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी, कारसेवकपुरम और अन्य स्थलों पर ड्यूटी डिप्टी कलेक्टर रैंक के अधिकारियों को सौंपी गई है. केंद्रीय मेला नियंत्रण कक्ष 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक 24 घंटे सक्रिय रहेगा। 47 रिजर्व मजिस्ट्रेट आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहेंगे.

दीपोत्सव केवल उत्सव नहीं, बल्कि रामराज्य के आदर्शों और भारतीय संस्कृति का प्रतीक है. सरयू तट पर दीपों की अनगिनत ज्योति एक साथ प्रज्वलित होंगी. यह दृश्य अयोध्या और पूरी दुनिया को रामभक्ति और अनुशासन के आलोक में सराबोर करेगा.
 

