अयोध्या में विजयदशमी पर नहीं जलेगा रावण का 240 फुट लंबा पुतला, प्रशासन ने लगाई रोक

अयोध्या में दशहरे पर 240 फुट लंबे रावण और 190 फुट लंबे मेघनाद व कुंभकरण का विशालकाय पुतला नहीं जलाया जाएगा. प्रशासन ने इन बड़े पुतलों को जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है. इस बात की जानकारी पुलिस अधिकारियों ने एक न्यूज एजेंसी को दी.

इसलिए लगाई गई इतने बड़े पुतले के दहन पर रोक

अयोध्या की फिल्म कलाकार रामलीला समिति ने 240 फुट के रावण और अन्य पुतलों के दहन का कार्यक्रम आयोजित किया है. पुलिस अधिकारियों ने कहा कि आयोजकों ने अभी तक इस कार्यक्रम के लिए अनुमति नहीं ली है. अयोध्या के क्षेत्राधिकारी देवेश चतुर्वेदी ने बताया कि सुरक्षा कारणों से पुतलों के दहन पर प्रतिबंध लगाया गया है.

चतुर्वेदी ने बताया कि गश्ती दल द्वारा राम कथा पार्क में इतने बड़े पुतले बनते देखे जाने के बाद यह कार्रवाई की गई. उन्होंने यह भी कहा कि रामलीला समिति का रावण पुतला दहन कार्यक्रम पारंपरिक नहीं है. पुलिस ने बताया कि पार्क में इन पुतलों का निर्माण एक महीने से चल रहा था.

प्रतिबंध पर रामलीला समिति के संस्थापक अध्यक्ष ने क्या कहा

फिल्म कलाकार रामलीला समिति के संस्थापक अध्यक्ष सुभाष मलिक ने बताया कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और अन्य राज्यों के कारीगरों ने 240 फुट ऊंचा रावण और अन्य पुतले बनाए हैं. पुलिस ने आयोजन से तीन दिन पहले इन पुतलों के दहन पर प्रतिबंध लगा दिया है.

सर्किल ऑफिसर चतुर्वेदी ने बताया कि दशहरा और दुर्गा पूजा त्योहारों की संवेदनशीलता को देखते हुए शहर के सभी दुर्गा पंडालों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. पारंपरिक पूजा स्थलों पर आयोजनों की अनुमति दे दी गई है.

