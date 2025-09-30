scorecardresearch
 

Feedback

अयोध्या में विजयदशमी पर नहीं जलेगा रावण का 240 फुट लंबा पुतला, प्रशासन ने लगाई रोक

अयोध्या में 240 फुट लंबे रावण के पुतले के दहन पर रोक लगा दिया गया है. प्रशासन ने यह फैसला सुरक्षा कारणों को देखते हुए लिया है. प्रशासन का कहना है कि इतने बड़े पुतले के दहन से हादसा हो सकता है.

Advertisement
X
अयोध्या में 240 फुट लंबे रावण दहन पर रोक. (Photo: Representational )
अयोध्या में 240 फुट लंबे रावण दहन पर रोक. (Photo: Representational )

अयोध्या में दशहरे पर 240 फुट लंबे रावण और 190 फुट लंबे मेघनाद व कुंभकरण का विशालकाय पुतला नहीं जलाया जाएगा. प्रशासन ने इन बड़े पुतलों को जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है. इस बात की जानकारी पुलिस अधिकारियों ने एक न्यूज एजेंसी को दी.

इसलिए लगाई गई इतने बड़े पुतले के दहन पर रोक

अयोध्या की फिल्म कलाकार रामलीला समिति ने 240 फुट के रावण और अन्य पुतलों के दहन का कार्यक्रम आयोजित किया है. पुलिस अधिकारियों ने कहा कि आयोजकों ने अभी तक इस कार्यक्रम के लिए अनुमति नहीं ली है. अयोध्या के क्षेत्राधिकारी देवेश चतुर्वेदी ने बताया कि सुरक्षा कारणों से पुतलों के दहन पर प्रतिबंध लगाया गया है.

सम्बंधित ख़बरें

स्कूटी पर सवार हुआ रावण. (Photo: Screengrab)
मंच छोड़ स्कूटी पर पान खाने निकले लंकापति, वीडियो वायरल 
Ramleela Delhi
रावण की पत्नी, अप्सरा या मेंढकी... कौन थी मंदोदरी जिसका किरदार निभाएंगी पूनम पांडेय 
मुजफ्फरनगर में युवक की हत्या. (Photo: Screengrab)
मुजफ्फरनगर: प्रेम-प्रसंग को लेकर झड़प के बाद 2 युवकों पर चाकुओं से हमला, एक की मौत 
रेस्टोरेंट में मारपीट, चले कुकर-फ्राइंग पैन, VIDEO 
Action taken on Sahara properties in Lucknow (file photo)
लखनऊ में ढह रहा सहारा का 47 साल पुराना साम्राज्य, होगी सीलिंग की कार्रवाई 

यह भी पढ़ें: Dussehra 2025: 'इस काम में कभी न करें देर...' प्राण त्यागने से पहले रावण ने लक्ष्मण को बताई थीं ये 3 बातें

चतुर्वेदी ने बताया कि गश्ती दल द्वारा राम कथा पार्क में इतने बड़े पुतले बनते देखे जाने के बाद यह कार्रवाई की गई. उन्होंने यह भी कहा कि रामलीला समिति का रावण पुतला दहन कार्यक्रम पारंपरिक नहीं है. पुलिस ने बताया कि पार्क में इन पुतलों का निर्माण एक महीने से चल रहा था.

Advertisement

प्रतिबंध पर रामलीला समिति के संस्थापक अध्यक्ष ने क्या कहा

फिल्म कलाकार रामलीला समिति के संस्थापक अध्यक्ष सुभाष मलिक ने बताया कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और अन्य राज्यों के कारीगरों ने 240 फुट ऊंचा रावण और अन्य पुतले बनाए हैं. पुलिस ने आयोजन से तीन दिन पहले इन पुतलों के दहन पर प्रतिबंध लगा दिया है.

सर्किल ऑफिसर चतुर्वेदी ने बताया कि दशहरा और दुर्गा पूजा त्योहारों की संवेदनशीलता को देखते हुए शहर के सभी दुर्गा पंडालों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. पारंपरिक पूजा स्थलों पर आयोजनों की अनुमति दे दी गई है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement