गोलगप्पे खाने को मुंह खोला तो खुला ही रह गया, परेशान हाल में अस्पताल पहुंची महिला, डॉक्टरों ने बताई वजह

औरैया जिले में गोलगप्पा खाना एक महिला के लिए बड़ी मुसीबत बन गया. बड़ा गोलगप्पा मुंह में डालने के प्रयास में उसका जबड़ा अचानक उतर गया और मुंह खुला का खुला रह गया. परिजन उसे तुरंत अस्पताल ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर बताते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया. यह अजीबोगरीब घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई है.

गोलगप्पे के लिए मुंह खोला तो खुला ही रह गया, अस्पताल पहुंची महिला (Photo: ITG)
उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में एक अजीबो-गरीब घटना सामने आई है, जहां गोलगप्पा खाना एक महिला के लिए मुसीबत बन गया. गोलगप्पे के चक्कर में उसका मुंह ऐसा खुला कि खुला ही रह गया. दिबियापुर से किसी काम से औरैया आई एक महिला का गोलगप्पा खाते समय अचानक जबड़ा उतर गया और मुंह खुला रह गया. उसकी ऐसी हालत देखकर सभी आफत में पड़ गए. महिला को तत्काल अस्पताल ले जाया गया जहां पर डॉक्टरों ने महिला को इलाज दिया. हालांकि इसके बाद उसेहायर सेंटर रेफर कर दिया गया.

स्थानीय लोगों में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है. बताया जाता है कि इंककला देवी पत्नी वीरेंद्र निवासी गौरीकिशनपुर, ककोर के पास, बीती रात से एक अस्पताल में रुकी हुई थीं. दरअसल यहां उनकी भतीज बहू की डिलीवरी होनी थी, जिसके चलते पूरा परिवार अस्पताल के पास ही ठहरा हुआ था. इसी दौरान सुबह भूख लगने पर बच्चों ने गोलगप्पे खाने की जिद की.

परिवार के साथ आई महिला सावित्री ने बताया कि इंककला देवी जैसे ही गोलगप्पे खाने बैठीं और एक बड़ा गोलगप्पा मुंह में डालने के लिए मुंह खोला, तभी उनका जबड़ा अचानक खुला का खुला रह गया और बंद ही नहीं हुआ. इस अचानक हुई घटना से वहां मौजूद लोग घबरा गए.

सावित्री ने बताया- गोलगप्पा खाते समय दीदी ने जैसे ही मुंह खोला, वह खुला ही रह गया. हमें लगा शायद सामान्य दर्द होगा, पर जब मुंह बंद नहीं हुआ तो हम तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे. डॉक्टरों की टीम ने महिला को तुरंत प्राथमिक उपचार दिया और जबड़े को सामान्य स्थिति में लाने की कोशिश की. परंतु कई प्रयासों के बावजूद महिला को आराम नहीं मिला. स्थिति गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया.

इस अचानक हुई मेडिकल समस्या के बाद परिजन दहशत में हैं. इंककला देवी अब भी सही ढंग से मुंह बंद नहीं कर पा रही हैं और लगातार दर्द की शिकायत कर रही हैं. डॉक्टरों का मानना है कि इस तरह की स्थिति में तेज़ी से मुंह खोलने या बड़े आकार का खाद्य पदार्थ एक ही बार में खाने पर जबड़ा डिसलोकेट होने की संभावना रहती है. फिलहाल महिला को उच्च चिकित्सा सुविधा वाले अस्पताल भेज दिया गया है, जहां इलाज जारी है. घटना के बाद गोलगप्पा ठेला संचालक भी घबराया हुआ है, जबकि स्थानीय लोग इसे अब तक की सबसे अनोखी घटना बता रहे हैं.
 

