औरैया: बंदर ने तहसील परिसर में की रुपयों की बारिश, मोपेड से निकाले 80 हजार रुपये, फिर लुटाए

औरैया जनपद के बिधूना तहसील परिसर में बुधवार दोपहर एक अनोखी घटना सामने आई. डोंडापुर गांव निवासी अनुज कुमार के पिता रोहिताश चंद्र जमीन की रजिस्ट्री कराने तहसील आए थे. उनकी मोपेड की डिग्गी में 80 हजार रुपये रखे हुए थे.

जैसे ही रोहिताश वकील गोविंद दुबे के साथ कागजी कार्रवाई कर रहे थे, उसी समय एक बंदर ने मोपेड की डिग्गी खोलकर पैसों का बैग उठाया. बंदर बैग लेकर पेड़ पर चढ़ गया और नोटों को बाहर निकालकर जमीन पर बरसाने लगा.

बंदर ने डिग्गी से निकाला नोटों वाला बैग

पेड़ के नीचे खड़े लोगों ने नोटों को बटोरना शुरू किया. हालांकि, पूरी रकम नहीं बच पाई. रोहिताश को अंततः 52 हजार रुपये ही मिले, जबकि बाकी 28 हजार रुपये फाड़ दिए गए या लोगों ने उठा लिए.

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. तहसील परिसर में मौजूद लोग बताते हैं कि यहां खाना भी सुरक्षित नहीं खाया जा सकता क्योंकि बंदर तुरंत हमला कर देते हैं या किसी भी चीज को उठा ले जाते हैं.

पड़े पर चढ़कर बंदर ने उड़ा दिए नोट

बिधूना तहसील परिसर में यह घटना स्थानीय लोगों और अधिकारियों के लिए भी चौंकाने वाली रही. वीडियो में बंदर की हरकत और नोटों की बरसात देखकर सभी हैरान रह गए. घटना के बाद से लोगों में गुस्से का माहौल है.

