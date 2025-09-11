औरैया: पेंशन और संपत्ति बंटवारे को लेकर विवाद, बेटे ने वैन से कुचलकर पिता को मार डाला

औरैया जिले के अयाना थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक घटना सामने आई है. यहां जमीनी विवाद के चलते बेटे ने अपने 85 वर्षीय पिता और सेवानिवृत्त सैनिक रमेश चंद्र पाल की हत्या कर दी. घटना बुधवार शाम करीब 5 बजे की है.

जानकारी के मुताबिक, रमेश चंद्र का परिवार लंबे समय से जमीन और पेंशन को लेकर विवादों से जूझ रहा था. पहली पत्नी माया देवी के निधन के बाद रमेश चंद्र ने दूसरी शादी की थी, जिससे पांच बेटे हुए. परिवार में अक्सर बंटवारे और हिस्सेदारी को लेकर झगड़े होते रहते थे.

बेटे ने पिता को मौत के घाट उतारा

बुधवार दोपहर भी रमेश चंद्र और बेटे पदम के बीच कहासुनी हुई थी. शाम को जब रमेश चंद्र तालाब से टहलकर लौट रहे थे, तभी पदम ने अपनी वैन से उन्हें टक्कर मार दी. जोरदार टक्कर से वे सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए.

पुलिस ने आरोपी को पकड़े के लिए दो टीमें बनाई

घायल रमेश चंद्र को परिजन सीएचसी अयाना लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद आरोपी बेटा वैन छोड़कर मौके से भाग गया. पुलिस क्षेत्राधिकारी औरैया श्रृष्टि सिंह ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया गया है. बेटे की गिरफ्तारी के लिए दो टीमें गठित कर दी गई हैं और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----