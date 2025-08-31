UP: जिम संचालक हत्याकांड के फरार आरोपी चढ़े पुलिस हत्थे, असलहा तस्करी का भी खुलासा

उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले की मुगलसराय कोतवाली पुलिस ने असलहा तस्करों के एक बड़े गैंग का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने इस गैंग के दो शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर उनके पास से भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए हैं. गिरफ्तार बदमाशों में एक वाराणसी का और दूसरा गाजीपुर का रहने वाला है. दोनों पर हत्या, असलहा तस्करी और गैंगस्टर एक्ट समेत कई संगीन मुकदमे दर्ज हैं.
जानकारी के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों के नाम रोशन यादव निवासी मोहम्मदाबाद (गाजीपुर) और रोहित यादव निवासी चेतगंज (वाराणसी) हैं. ये दोनों बदमाश पुलिस की नजर में लंबे समय से वांछित चल रहे थे. इनकी गिरफ्तारी पर पुलिस ने 50-50 हजार रुपये का इनाम घोषित कर रखा था. पुलिस जांच में सामने आया है कि दोनों अपराधी केवल हथियार तस्करी ही नहीं बल्कि हत्या जैसे गंभीर मामलों में भी शामिल रहे हैं.
यह भी पढ़ें: चंदौली में जिम संचालक की गोली मारकर हत्या, बाइक से आए बदमाशों ने मारी गोली
दरअसल, 21 जुलाई को मुगलसराय थाना क्षेत्र के धरना गांव में जिम संचालक और कारोबारी अरविंद यादव की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी. इस सनसनीखेज हत्याकांड में अब तक नौ आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी थी, जबकि रोशन और रोहित पुलिस की पकड़ से दूर थे. दोनों ही हत्या की साजिश और वारदात में सीधे तौर पर शामिल रहे हैं. इनकी तलाश में पुलिस और सर्विलांस की टीमें लगातार दबिश दे रही थीं.
एसपी चंदौली आदित्य लांग्हे के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली कि कुछ हथियार तस्कर मुगलसराय थाना क्षेत्र में मौजूद हैं. इसके बाद जीटीआर ब्रिज के पास घेराबंदी कर दोनों इनामी बदमाशों को दबोच लिया गया. तलाशी के दौरान इनके पास से सात पिस्टल, तीन तमंचे और सात जिंदा कारतूस बरामद हुए. इतनी बड़ी मात्रा में असलहा मिलने से पुलिस भी हैरान रह गई.
गिरफ्तार बदमाशों की उम्र कम है और देखने में ये मासूम नजर आते हैं, लेकिन इनका आपराधिक इतिहास बेहद लंबा है. पुलिस रिकॉर्ड में इनके खिलाफ हत्या, लूट, असलहा तस्करी और गैंगस्टर एक्ट के तहत कई मामले दर्ज हैं. एसपी ने बताया कि दोनों बदमाश न केवल अपराध में लिप्त थे बल्कि असलहा तस्करों के नेटवर्क से भी जुड़े हुए थे.
फिलहाल पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया है और इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट समेत सख्त धाराओं में कार्रवाई की जा रही है. पुलिस का कहना है कि इनके संपर्क में रहे अन्य अपराधियों और हथियार सप्लाई चैन की भी जांच की जा रही है. चंदौली पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में सक्रिय असलहा तस्करों के नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है.