शीला से अरेंज मैरिज, फिर मन्नू देवी से इश्क… एक पति-दो पत्नियों की बॉन्डिंग का अनोखा फैमिली सेटअप

यूपी के आगरा में रहने वाले एक शख्स की कहानी तेजी से वायरल हो रही है... इस शख्स की दो पत्नियां हैं, जिन्होंने करवा चौथ पर एक ही पति के लिए व्रत रखा और लंबी उम्र की कामना की. इस शख्स का नाम रामबाबू निषाद है. रामबाबू की शादी शीला देवी से हुई थी. यह अरेंज मैरिज थी. दस बात बीते, दोनों के बच्चे भी हो गए. फिर रामबाबू को मन्नू देवी से प्यार हो गया. रामबाबू का फैमिली सेटअप कुछ ऐसा था कि मन्नू देवी से भी मंदिर में शादी रचा ली. अब रामबाबू की दो पत्नियां हैं, दोनों साथ रहती हैं.

रामबाबू निषाद आगरा के एत्माद्दौला इलाके के नगला बिहारी के रहने वाले हैं. उनकी दो पत्नियां हैं- शीला देवी और मन्नू देवी...! इस साल करवा चौथ पर दोनों ने साथ में व्रत रखा, एक साथ पूजा की और पति के हाथ से पानी पीकर व्रत खोला. यह तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गईं.

तस्वीरों में देखा जा सकता है कि दोनों महिलाएं- शीला और मन्नू देवी एकसाथ पूजा कर रही हैं. दोनों ने चांद को अर्घ्य दिया और फिर रामबाबू के हाथ से पानी पीकर व्रत का समापन किया. यह नजारा जितना दिलचस्प है, उतना ही कुछ लोगों के लिए चौंकाने वाला भी, क्योंकि रामबाबू का परिवार परंपरा से हटकर एक नई मिसाल पेश कर रहा है.

सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरें लोगों को हंसी, हैरानी और अलग सोच में डाल रही हैं. कुछ लोगों का कहना है कि एक पति की दो पत्नियां इतनी सहजता से एक साथ रह रही हैं और पारिवारिक सौहार्द बनाए हुए हैं, ये बड़ी बात है.

रामबाबू की कहानी कम दिलचस्प नहीं है. उनकी पहली शादी शीला देवी से करीब दस साल पहले हुई थी. यह शादी पारिवारिक अरेंजमेंट के तहत हुई थी. शीला के साथ उनके बच्चे भी हैं. लेकिन कुछ समय बाद रामबाबू के जीवन में एक मोड़ आया- उन्हें मन्नू देवी से इश्क हो गया.

जब यह बात घर में सामने आई, तो सामान्य परिस्थितियों में परिवार में ऐसी बात स्वीकार कहां होती है, लेकिन रामबाबू के घर में ऐसा नहीं हुआ. उनकी पहली पत्नी शीला ने इस रिश्ते को स्वीकार किया. उन्होंने कहा कि प्यार और समझदारी से परिवार में संतुलन बनाया जा सकता है. इसके बाद रामबाबू ने मन्नू देवी से मंदिर में शादी की और अब तीनों एक साथ सुख‑शांति से रह रहे हैं.

रामबाबू कहते हैं कि जहां प्यार होता है, वहां कलह की कोई जगह नहीं होती. हमने परिवार में समझदारी और सहमति से यह व्यवस्था बनाई.

सोशल मीडिया पर वायरल हुई कहानी

रामबाबू, शीला और मन्नू देवी का यह परिवार सोशल मीडिया पर चर्चा में है. तस्वीरों में दोनों पत्नियों का एक साथ पूजा करना और व्रत खोलना लोगों को चौंका रहा है. कुछ लोग इसे फिल्मी कहानी कह रहे हैं.

वहीं लोगों का कहना है कि इस कहानी की खास बात परिवार में तालमेल, समझदारी और प्यार का उदाहरण भी है. शीला और मन्नू दोनों ने इस रिश्ते को स्वीकार किया और अपने पति के साथ मिलकर रह रही हैं.

रामबाबू का कहना है कि इस तरह का परिवार और संबंध केवल आपसी समझ, विश्वास और प्यार से ही संभव है. अगर दिल से समझदारी और सम्मान का नजरिया अपनाया जाए तो कई पारिवारिक कलह और समस्याओं से बचा जा सकता है.

क्यों बन रही है यह कहानी वायरल

इस वायरल कहानी की खास बात इनका अनोखा फैमिली सेटअप है, जिसमें एक पति और दो पत्नियां और दोनों साथ में व्रत और पूजा करतीं हैं. करवा चौथ के मौके पर आगरा की यह अनोखी कहानी न सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो लोग कहने लगे कि प्यार, समझ और सहयोग से संतुलन रखा जा सकता है, चाहे परिस्थिति कितनी भी असामान्य क्यों न हो.

---- समाप्त ----