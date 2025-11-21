scorecardresearch
 

प्राचीन मूर्ति, घड़ा, भोजपत्र और सांप... उन्नाव में खेत की खुदाई के दौरान मिलीं ऐसी चीजें, उमड़ पड़ा आस्था का सैलाब

उन्नाव के मिर्जापुर कलां गांव में खेत में रेस्टोरेंट बनाने के लिए चल रही खुदाई के दौरान राधा-कृष्ण की अष्टधातु की प्राचीन मूर्ति, पानी से भरा घड़ा और संस्कृत में लिखा भोजपत्र मिला. पेड़ की जड़ खोदते समय फावड़ा लगने से घड़ा टूटा, जिसके बाद मूर्ति सामने आई. खबर फैलते ही मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और वे श्रद्धा भाव से पूजा-अर्चना करने लगे.

उन्नाव में खुदाई के दौरान निकली मूर्ति, पूजा के लिए जुटे लोग (Photo- ITG)
उत्तर प्रदेश के उन्नाव में खेत की खुदाई के दौरान राधा-कृष्ण की अष्टधातु की प्राचीन मूर्ति, एक पानी भरा घड़ा और भोजपत्र मिला. इस खबर के फैलते ही मौके पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई और ग्रामीण श्रद्धा भाव से मूर्ति की पूजा-अर्चना करने लगे, जिस कारण इलाके में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है.

पूरा मामला मिर्जापुर कलां गांव का है. शंकर बक्स सिंह अपने खेत में रेस्टोरेंट बनवा रहे थे. इसी दौरान, पेड़ की जड़ हटाने के लिए हो रही खुदाई में मजदूर का फावड़ा जमीन के नीचे दबे एक पानी भरे मिट्टी के घड़े से टकराया और घड़ा टूट गया. इसके बाद जब आसपास की जमीन की खुदाई की गई, तो वहां से राधा-कृष्ण की प्राचीन अष्टधातु की मूर्ति निकली, जो दिखने में पीतलनुमा थी. मूर्ति के साथ ही संस्कृत में लिखा एक भोजपत्र भी मिला.

राधा-कृष्ण की यह प्राचीन मूर्ति निकलने की खबर आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई. कुछ ही देर में मौके पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई. ग्रामीण आस्था और श्रद्धा भाव से मूर्ति की पूजा-अर्चना करने लगे और मूर्ति पर पैसे चढ़ाने लगे. खुदाई के दौरान मूर्ति के पास से एक सांप भी निकला, जो फावड़े से घायल हो गया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुरातत्व विभाग को इसकी जानकारी दी है.

खेत के मालिक ब्रजेश सिंह ने बताया कि जब मजदूर खुदाई कर रहा था, तब फावड़ा किसी चीज़ से टकराया था. उनके दोबारा खुदाई करने पर ही राधा-कृष्ण की यह प्राचीन मूर्ति निकली है. मूर्ति मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है और लोगों की भीड़ अभी भी मौके पर लगी हुई है, जो इस प्राचीन मूर्ति के दर्शन करने आ रहे हैं.

---- समाप्त ----
