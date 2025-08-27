अमरोहा: दहेज के लिए सिपाही पति ने पत्नी को जलाया, ससुराल पक्ष के 5 लोगों पर मुकदमा

जिले के डिडौली थाना क्षेत्र के नारंगपुर गांव में दहेज प्रताड़ना का सनसनीखेज मामला सामने आया है. पुलिस ने मंगलवार को अपनी पत्नी को जलाने के आरोपी सिपाही को हिरासत में ले लिया है. वहीं, आरोपी के परिवार के पांच सदस्यों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है. पीड़िता पत्नी फिलहाल दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है.

क्या है पूरा मामला?

आरोपी सिपाही की पहचान देवेंद्र पुत्र मुकेश के रूप में हुई है, जो यूपी पुलिस में हेड कांस्टेबल है. वह पिछले हफ्ते बरेली ट्रांसफर के बाद छुट्टी पर घर आया हुआ था. उसकी पत्नी पारुल स्वास्थ्य विभाग में GNM है और वर्तमान में ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र इकौदा में तैनात है.

पीड़िता की मां ने क्या बताया?

पीड़िता की मां अनीता ने आरोप लगाया कि मंगलवार सुबह पड़ोसियों से जानकारी मिली कि उनकी बेटी को ससुराल वालों ने जला दिया है. जब मायके वाले मौके पर पहुंचे, तो पारुल गंभीर रूप से झुलसी हालत में तड़प रही थी. उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां हालत नाजुक होने पर दिल्ली रेफर कर दिया गया. वर्तमान में उसका इलाज सफदरजंग अस्पताल में चल रहा है.

13 साल पहले हुई थी शादी

पारुल की शादी करीब 13 साल पहले देवेंद्र से हुई थी. उनके दो बच्चे (एक बेटा और एक बेटी) हैं. मायके वालों का कहना है कि शादी के बाद से ही पारुल को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था.

हिरासत में सिपाही पति

पीड़िता के भाई की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी पति देवेंद्र, भाई सोनू, पिता गजेश, माता अनीता, जितेंद्र और संतोष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. अमरोहा एसपी अमित कुमार आनंद ने बताया कि घटना की सूचना 26 अगस्त को मिली थी. तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी पति को हिरासत में लिया गया है. उन्होंने कहा कि विधिक कार्रवाई प्रचलित है और अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है.

