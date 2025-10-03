पति-पत्नी के शव फांसी पर लटके मिले... तीन बच्चों के सिर से उठा मां-बाप का साया, मचा कोहराम

यूपी में अमरोहा के आदमपुर थाना क्षेत्र के सुबरा गांव में दर्दनाक घटना सामने आई है. यहां 35 वर्षीय विजय और उनकी 30 वर्षीय पत्नी भूरी अपने घर में फांसी के फंदे पर लटके मिले हैं. पति का शव कमरे के पंखे से लटका हुआ था, जबकि पत्नी की लाश साड़ी से छत के कुंडे में लटकी मिली.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. फिलहाल, पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है और मौत के कारणों की जांच कर रही है.

दंपति की इस मौत से गांव में मातम छा गया. मृतक दंपति के दो बेटे और एक बेटी हैं, जिनका रो-रोकर बुरा हाल है. पड़ोसी और ग्रामीण घटना की खबर सुनकर स्तब्ध रह गए और पूरे इलाके में माहौल गमगीन हो गया.

स्थानीय लोगों ने बताया कि विजय और भूरी सामान्य और मिलनसार दंपति थे. अचानक हुई इस दुखद घटना ने सभी को हैरान कर दिया है. पुलिस इस बात की पड़ताल कर रही है कि यह आत्महत्या का मामला है या किसी और कारण से ऐसा हुआ.

घटना स्थल पर परिजन और ग्रामीण इकट्ठा हो गए. पुलिस अधिकारियों ने कहा कि फिलहाल मामले की पूरी जांच की जा रही है और किसी भी संदिग्ध परिस्थिति की संभावना को गंभीरता से लिया जा रहा है. पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट पता चल सकेगा. यह घटना परिवार और गांव के लोगों के लिए एक बड़ा सदमा है.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल इमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

