scorecardresearch
 

Feedback

पति-पत्नी के शव फांसी पर लटके मिले... तीन बच्चों के सिर से उठा मां-बाप का साया, मचा कोहराम

उत्तर प्रदेश के अमरोहा में पति-पत्नी के शव घर में फांसी के फंदे पर लटके मिले हैं. इस घटना के बाद मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया. मृतक दंपति के दो बेटे और एक बेटी है, जो इस सदमे से बेहाल हैं. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले में जांच शुरू कर दी है.

Advertisement
X
मौत के कारणों की जांच कर रही पुलिस. (Photo: ITG)
मौत के कारणों की जांच कर रही पुलिस. (Photo: ITG)

यूपी में अमरोहा के आदमपुर थाना क्षेत्र के सुबरा गांव में दर्दनाक घटना सामने आई है. यहां 35 वर्षीय विजय और उनकी 30 वर्षीय पत्नी भूरी अपने घर में फांसी के फंदे पर लटके मिले हैं. पति का शव कमरे के पंखे से लटका हुआ था, जबकि पत्नी की लाश साड़ी से छत के कुंडे में लटकी मिली.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. फिलहाल, पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है और मौत के कारणों की जांच कर रही है.

दंपति की इस मौत से गांव में मातम छा गया. मृतक दंपति के दो बेटे और एक बेटी हैं, जिनका रो-रोकर बुरा हाल है. पड़ोसी और ग्रामीण घटना की खबर सुनकर स्तब्ध रह गए और पूरे इलाके में माहौल गमगीन हो गया.

सम्बंधित ख़बरें

crime scene
15 साल के छात्र ने फांसी पर झूलकर दी जान, घर वालों ने नहीं होने दिया पोस्टमॉर्टम 
समिति सचिव ने आरोपों को खारिज किया. (Photo: Representational)
खाद न मिलने और अपमान से टूटा किसान.. फांसी लगाकर दी जान 
crime scene
बलिया में नाबालिग लड़की ने फांसी पर झूलकर दी जान, परिवार से दूर रहती थी मौसी के पास 
Women crying
पत्नी ने लगाई फांसी, बचाते-बचाते पति बनाता रहा वीडियो...खाना लेट बनने पर हुआ था झगड़ा 
Village people
'बोलता था- तुझे चुनाव नहीं जीतने दूंगा...' रोजगार सेवक को बुलोरो से कुचलकर ली जान 

यह भी पढ़ें: पति पत्नी में हुआ क्लेश, गुस्से में बीवी को मारकर फांसी पर झूला शख्स, गुरुग्राम में डरा देने वाला मामला

स्थानीय लोगों ने बताया कि विजय और भूरी सामान्य और मिलनसार दंपति थे. अचानक हुई इस दुखद घटना ने सभी को हैरान कर दिया है. पुलिस इस बात की पड़ताल कर रही है कि यह आत्महत्या का मामला है या किसी और कारण से ऐसा हुआ.

Advertisement

घटना स्थल पर परिजन और ग्रामीण इकट्ठा हो गए. पुलिस अधिकारियों ने कहा कि फिलहाल मामले की पूरी जांच की जा रही है और किसी भी संदिग्ध परिस्थिति की संभावना को गंभीरता से लिया जा रहा है. पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट पता चल सकेगा. यह घटना परिवार और गांव के लोगों के लिए एक बड़ा सदमा है.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल इमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement